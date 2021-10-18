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"Сады Придонья" создадут крупнейшее в России производство по переработке яблок

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Компания "Сады Придонья" сообщила, что вложит в развитие Ртищевского филиала (Саратовская область) 400 млн рублей и к 2025 году увеличит его производственные мощности по переработке яблок почти втрое.

Сейчас завод может перерабатывать 27 тысяч тонн яблок в год и производит 3,6 тысячи тонн тонн яблочного концентрированного сока за сезон, после реконструкции он будет перерабатывать 70 тысяч тонн яблок в год и производить 10 тысяч тонн сока.

Ежегодно в подразделении компании закладывается 300 гектаров молодого сада. На сегодняшний день общая площадь садов составляет 2 тысячи гектаров. В рамках нового проекта до 2025 года планируется увеличить площадь до 3 тысяч га.

"В Ртищевском филиале появится самая большая перерабатывающая площадка в стране, - пообещал через пресс-службу президент компании Андрей Самохин. - Здесь обеспечивается главное отличие от всех игроков на рынке готовой продукции - создается собственная сырьевая база, сырье из которого производится продукция для конечного потребителя. Мы инвестируем большие средства в развитие филиала, только в этом году объем вложений вышел на цифру 1 млрд рублей".

Ранее сообщалось, что в 2015-2018 годах "Сады Придонья" инвестировали более 3 млрд рублей в создание производственного комплекса по переработке плодов и развитие своего сельхозподразделения в Саратовской области.

ОАО "Сады Придонья" занимается выращиванием фруктов и овощей в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях. Компания находится под управлением ОАО "Национальная продовольственная группа "Сады Придонья". Бенефициаром является президент НПГ "Сады Придонья" Андрей Самохин.

Сады Придонья Андрей Самохин Ртищевский завод Саратовская область

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