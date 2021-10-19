Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" сообщила, что создала новое направление в сфере электронной коммерции, его возглавит бывший генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.

Кретов стал директором по электронной коммерции "Тинькофф".

"Тинькофф e-commerce" готово к партнерству с любыми компаниями, которые нацелены на увеличение продаж в онлайне. Предполагается, что "Тинькофф e-commerce" объединит нефинансовые и финансовые инструменты для предпринимателей и компаний по выходу в онлайн и развитию онлайн-продаж через крупнейшие маркетплейсы, соцсети, интернет-магазины и так далее. Также команда под управлением Кретова будет внедрять новые продукты для покупателей и адаптировать под задачи онлайн-мерчантов существующие продукты группы.

"Тинькофф e-commerce" не будет еще одним маркетплейсом", - отметил Кретов через пресс-службу. - Наша задача - построить принципиально новую вселенную услуг для онлайн-бизнеса, в которой предприниматели смогут решить любые задачи по электронной торговле от "одного окна" работы со всеми российскими маркетплейсами до развития собственных продаж в России и мире".

"Тинькофф e-commerce" будет развиваться в рамках проекта "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса).

Кретов до прихода в "Тинькофф" с февраля 2020 года занимал пост генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках. До этого он возглавлял eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы, пришел в российское подразделение eBay в 2013 году на должность директора по маркетингу. Ранее Кретов свыше 10 лет занимал руководящие должности в маркетинге таких компаний, как Mars и Google.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".