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Источник сообщил, что "Норникель" отложил размещение евробондов из-за невыгодных ставок

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "Норникель", в конце сентября проводивший телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки размещения пятилетних долларовых евробондов, решил отложить сделку из-за невыгодных ставок на рынке.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией компании, у "Норникеля" сейчас нет острой потребности в привлечении заемного финансирования. По словам собеседника агентства, компания готова размещаться только по минимальным ставкам, а текущие уровни доходностей на внешнем долговом рынке ее не устраивают, пояснил он.

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Последние несколько недель на глобальных рынках наблюдается высокая волатильность - инвесторы, в частности, обеспокоены ситуацией с долговым кризисом китайского девелопера China Evergrande Group и возможным расширением долговых проблем на другие компании сектора. В октябре стало известно, что еще два китайских девелопера - Modern Land и Fantasia Holdings Group - испытывают проблемы с выплатами по долларовым облигациям.

Предыдущий раз "Норникель" выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под 2,55%.

Чистый долг "Норникеля" на конец июня этого года увеличился на 64% к данным годичной давности, до $7,7 млрд, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций.

Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составило 0,7x по сравнению с 0,6x годом ранее.

Долговая нагрузка "Норникеля" является комфортной и удовлетворяет компанию, но с учетом близости погашения двух выпусков еврооблигаций и нескольких кредитных линий "Норникель" внимательно следит за ситуацией на рынке, говорил в августе старший вице-президент "Норникеля", финансовый директор Сергей Малышев.

Норникель

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