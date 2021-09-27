Источник узнал о планах "Норникеля" разместить 5-летние евробонды в долларах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" готовится разместить 5-летние еврооблигации в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Citi, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал". Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 27 сентября.

В прошлый раз "Норникель" выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания тогда разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 2,55%.

Чистый долг "Норникеля" на конец июня этого года увеличился на 64% к данным годичной давности, до $7,7 млрд, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций.

Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составило 0,7x по сравнению с 0,6x годом ранее.

Долговая нагрузка "Норникеля" является комфортной и удовлетворяет компанию, но с учетом близости погашения двух выпусков еврооблигаций и нескольких кредитных линий "Норникель" внимательно следит за ситуацией на рынке, говорил в августе старший вице-президент и финансовый директор компании Сергей Малышев.