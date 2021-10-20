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Норникель размещает 5-летние евробонды на $500 млн под 2,8%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Норникель" размещает пятилетние евробонды на $500 млн под 2,8%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,125-3,25%, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 3%. Спрос на долговые бумаги компании превысил $1,3 млрд.

ЭкономикаИсточник сообщил, что "Норникель" отложил размещение евробондов из-за невыгодных ставокЧитать подробнее

Телефонные конференции с инвесторами к предстоящей сделке "Норникель" провел еще в конце сентября, но после этого взял паузу, которая в итоге затянулась на несколько недель. Источник, знакомый с позицией компании, говорил "Интерфаксу", что "Норникель" готов размещаться только по минимальным ставкам и текущие уровни доходностей на внешнем долговом рынке эмитента не устраивают.

"Норникель" вышел на рынок вслед за "ЛУКОЙЛом", который во вторник разместил два транша евробондов по $1,15 млрд каждый на фоне высокого спроса инвесторов - объем книги заявок превысил $4,7 млрд.

Организаторами выпуска являются Citi, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".

Предыдущий раз "Норникель" выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под 2,55%.

Чистый долг "Норникеля" на конец июня этого года увеличился на 64% к данным годичной давности, до $7,7 млрд, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составило 0,7x по сравнению с 0,6x годом ранее.

Норникель

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