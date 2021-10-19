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Иран вышел на первое место среди покупателей российского зерна

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Иран вышел на первое место среди покупателей российского зерна, сообщает компания "ПроЗерно".

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За первые три месяца текущего сельхозгода (июль-сентябрь 2021 года) экспорт зерна из РФ в Иран составил 3 млн 697 тыс. тонн. В основном это пшеница - 3 млн 091 тыс. тонн. Ячменя отправлено 392,6 тыс. тонн, кукурузы - 215,3 тыс. тонн.

"Таким образом, Иран вырывается на первое место не только среди импортеров российской пшеницы и кукурузы, но и в общем зачете по всему зерну", - говорится в сообщении.

На втором месте - Турция, которая закупила 3 млн 523 тыс. тонн зерна, из них 2 млн 873,5 тыс. тонн пшеницы, 569,2 тыс. тонн ячменя и 73,1 тыс. тонн кукурузы. На третьем - Египет (1 млн 691,7 тыс. тонн пшеницы).

Россия Иран

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