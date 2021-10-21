Притоки капитала в акции РФ через ETF находятся на максимумах в 2021 году

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Притоки капитала в российские акции через ETF находятся на максимуме для 2021 года, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на Московской бирже, по итогам завершившейся 20 октября недели.

Долгосрочный потенциал роста рынка уменьшается, но краткосрочные риски по-прежнему смещены в сторону роста.

Как говорится в отчете стратегов инвестбанка Вячеслава Смольянинова и Ахмеда Алиева, на прошлой неделе российские акции получили $46 млн через фонды ETF. Положительный вклад внесли как ориентированные на Россию фонды, так и GEM ETF, но российские ETF явно доминировали, зафиксировав чистые притоки средств в размере $41 млн.

"Таким образом, последние две недели оказались лучшим периодом для российских фондов с точки зрения потоков с декабря прошлого года, когда сообщения об успешности вакцинации подтолкнули вверх цены на акции и сырье, включая энергоресурсы - Россия стала чистым победителем. Мы полагаем, что импульс потоков, вероятно, останется благоприятным для российских акций по крайней мере в краткосрочной перспективе, поскольку сохраняющаяся напряженность на энергетических рынках удержит цены на высоком уровне", - пишут эксперты.

Средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на Московской бирже за неделю вырос на 2,3%. Новые короткие позиции остаются лишь немного повышены. В целом, как отмечается в обзоре, розничные инвесторы сохраняют позитивный настрой с сентября и продолжают покупать российские акции. Институциональные потоки также были сильно смещены в сторону чистых покупок - ордера на покупку преобладали примерно на 80%.

"В последний раз мы наблюдали столь же сильный перевес в пользу чистых покупок на неделе перед саммитом (США-Россия) в начале июня. Потенциал роста рынка сокращается, поскольку оптимизм приближает цены акций к фундаментально справедливым целевым уровням. Тем не менее мы сохраняем рекомендацию "покупать" по большинству тяжеловесов индекса РТС и по-прежнему отмечаем умеренный потенциал роста российского рынка на горизонте 6-12 месяцев", - говорится в отчете.