Падение акций "Русала" усилилось на новостях об обыске в доме Дерипаски в США

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Падение акций "Русала" в ходе торгов на Московской бирже во вторник усилилось на новостях о проведении ФБР обыска в доме Олега Дерипаски в США; по итогам основных дневных торгов ценные бумаги компании подешевели на 5,9% по отношению к закрытию понедельника (до 78,5 рубля за штуку).

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/nbKdhaFKh3 — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя спецслужбы. Представитель бюро заявил, что сотрудники ФБР работают в доме бизнесмена. Телеканал отмечает, что вокруг дома Дерипаски на данный момент находятся несколько федеральных агентов, которые ограничивают доступ к зданию. Журналист NBC публикует в соцсетях кадры, на которых видно, как сотрудники ФБР стоят у входа в дом.

О причине обыска не сообщается.

Власти США аннулировали визу Дерипаски еще в 2006 году, за много лет до включения бизнесмена в черный список OFAC. Впрочем, он все же иногда приезжал в страну: так, в 2009 году Дерипаска смог дважды посетить США по разрешению на въезд, организованному ФБР, сообщала The Wall Street Journal. Тогда Дерипаска встречался в США с агентами ФБР в рамках продолжающегося расследования, сообщали газете источники в бюро, а представитель предпринимателя говорил, что целью поездок были бизнес-встречи.