Рынок акций РФ завершил день ростом выше 1900 п. по индексу РТС на внешнем позитиве

Упал "Русал" на новостях об обысках в доме Дерипаски в США

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги во вторник ростом выше 1900 пунктов по индексу РТС (максимум с августа 2011 года) на фоне позитивной динамики внешних площадок, подросших нефти (Brent поднялась в район $85 за баррель) и металлов; индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года, при этом упали акции "Русала" на новостях об обыске ФБР в доме главы компании Олега Дерипаски.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4276,26 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1900,04 пункта (+1,3%); цены "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 6,5%.

Доллар упал до 70,9 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+3,3%), ВТБ (+2,5%), Polymetal (+2,5%), "АЛРОСА" (+2,2%), Сбербанка (+1,8% и +1,6% "префы"), "Норникеля" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), "Северстали" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), акции "Газпрома" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1,8% "префы"), "Яндекса" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Общая выработка электроэнергии электростанциями ПАО "РусГидро" с учетом Богучанской ГЭС (входит в СП компании с ОК "Русал") в III квартале выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,79 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка за 9 месяцев сократилась на 3,5% по сравнению с прошлым годом, до 108,94 млрд кВт.ч.

Подешевели во вторник акции UC Rusal (-5,9%), En+ (-3,3%), Московской биржи (-2,7%), "Газпром нефти" (-1,7%), расписки OZON (-1,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "МТС" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Обыски в доме Дерипаски

Телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР сообщил вечером во вторник, что бюро проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. О причине обыска не сообщается. Власти США аннулировали визу Дерипаски еще в 2006 году, за много лет до включения бизнесмена в черный список OFAC.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, на позитивном внешнем фоне индекс РТС во вторник переписал 10-летний максимум, а индекс МосБиржи обновил вершину предыдущего дня. Далее на нефтяном рынке ситуация локально ухудшилась, что притормозило подъем рынка акций РФ.

Поддержку рисковым активам оказало умеренное снижение доходностей гособлигаций США, что отражает ослабление инфляционной угрозы. Показатель 10-летних UST откатился от 4-месячной вершины, достигнутой на прошлой неделе.

Мировые рынки сосредоточились на ожиданиях сильной корпоративной отчетности в США и ЕС. На этом фоне российские индексы вслед за кратковременной просадкой вернулись к росту.

Индекс МосБиржи уже в среду может обновить исторический максимум

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи уже в среду может обновить исторический максимум, чему будет способствовать благоприятный внешний фон. Во вторник индекс МосБиржи подошел к историческому максимуму вследствие оптимизма на мировых рынках, а также спроса на бумаги финансового сектора и металлургов на фоне ослабления доллара и роста цен на отдельные промышленные металлы. Золотодобытчики также продолжили рост вместе с драгоценными металлами. В то же время, аутсайдером данного сектора стали бумаги "Русала" на корпоративных новостях и снижения цен на алюминий.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ уверенно рос в первой половине торгов, но к вечеру залег в боковик. Нефть Brent вновь протестировала отметку $85 за баррель, после чего "нефтебыки" также сбавили напор, но выросли металлы (никель, серебро, платина, золото, палладий). Новостной поток от корпораций в течение дня был достаточно скудный.

В секторе металлов и добычи лидировали акции золотодобывающих компаний. В условиях инфляционного давления и нежелания центральных банков торопиться с ужесточением денежной политики золото остается инструментом сохранения ценности. Впрочем, акции сталеваров также продолжили рост, который накануне был спровоцирован сильной отчетностью "Северстали" за III квартал и весьма щедрыми дивидендами.

Главной идеей вторника на Forex стали ожидания того, что ведущие центральные банки могут оказаться более активными в сокращении стимулов, чем ФРС. Накануне управляющий Банка Англии говорил о возникновении необходимости активных действий, чтобы не допустить рост среднесрочных инфляционных ожиданий. На рынке полагают, что первое повышение ставки Банка Англии может состояться уже в ноябре. От Резервного Банка Новой Зеландии ждут конкретной реакции на рост инфляции до 4,9% в III квартале. От центробанков развивающихся стран также ждут активного повышения ставки. Во всяком случае, ЦБ РФ уже давно находится в цикле повышения, и октябрьское заседание вряд ли станет исключением на фоне разогрева инфляции до 7,4%.

Цены на уголь в Китае выросли на 260% с начала года. На торгах во вторник стоимость тонны термического угля поднималась выше 1980 юаней за тонну. Согласно данным национального метеорологического центра КНР, температуры в большинстве центральных и восточных провинциях находятся ниже климатической нормы уже полторы недели. В 17 из 30 провинций КНР власти предпринимают шаги по сокращению потребления электроэнергии. Это также является одной из причин сокращения производства алюминия и возникновения дефицита поставок ряда редкоземельных металлов, включая магний. На прошлой неделе власти в Пекине даже разрешили повысить цены для конечных потребителей угольных электростанций. Добыча угля выросла до 11,5 млн тонн в день, что более чем на 1 млн тонн больше производства в середине сентября.

Высокие цены на газ и уголь создают ситуацию, когда нефть становится альтернативой для производства тепла и генерации электроэнергии. Приближение зимы в северном полушарии продолжит поддерживать цены на энергоносители. Однако для нефти в ближайшие сутки важным событием будут отчеты по запасам в США. На фоне востребованности дистиллятов, включая топочный мазут, можно ожидать сокращения запасов нефтепродуктов.

Страхи по поводу инфляции и действий ФРС пока отступили на второй план. Период корпоративных отчетов в США складывается весьма удачно. По данным Bank of America, 66% отчетов компаний смогли превзойти ожидания рынка, как по прибыли, так и по выручке, по сравнению с исторической средней величиной в 47%.

По словам руководителя отдела управления акциями "Сбер Управление Активами" Евгения Линчика, настроения на мировых фондовых площадках можно назвать смешанными, но в ближайшее время причин для полного разворота растущего тренда не видно.

Замедление роста китайского ВВП говорит о нестабильном восстановлении экономики и негативно повлияло на перспективы мировой экономики в текущем году. Слабый рост экономики КНР связан с перебоями в энергоснабжении и поставках, а также повышенной нервозностью на рынке недвижимости. В США оказались неутешительными данные по объему промпроизводства в сентябре, что негативно влияет на доллар. Соответственно, снижение доллара благоприятно сказывается на российской валюте, которая смогла укрепиться до менее чем 71 руб./$1. Ожидаемые жесткие комментарии ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу и рост ключевой ставки также с высокой вероятностью поддержат рубль. Краткосрочный диапазон для пары доллар/рубль - 70,5-71,5 руб./$1.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает рост акций электроэнергетического сектора на фоне сохранения ожиданий высокого спроса на электричество как в РФ, так и в Китае. Глава "Россетей" Андрей Рюмин во вторник заявил, что ждет увеличения выручки компании в текущем году на 10% по отношению к 2020 году.

В Европе настроения восстанавливаются вслед за покупками по всему миру после небольшой просадки накануне. Оптимизму помогает, в частности, отступление цен на газ в Европе на основных площадках на 40-50% от недавних исторических пиков. В США индекс S&P 500 во вторник тестирует на прочность психологически важную отметку 4500 пунктов. Краткосрочная поддержка рынку, вероятно, придет от в целом оптимистичных квартальных отчетностей компаний. Инвесторы также оценивают первые данные по рынку жилья за сентябрь.

По словам аналитика Sber CIB Михаила Шейбе, в условиях энергетического кризиса и высоких цен на газ котировки нефти могут вновь превысить $85 за баррель. Поддержку нефти оказывают структурные факторы, поскольку глобальная нефтедобыча сократилась из-за недостаточных инвестиций в предшествующие годы, а спрос растет после пандемии. Кроме того, уровень запасов остается низким, а в северном полушарии скоро начнется зима. В то же время следует отметить три фактора, которые могут остановить рост цен на нефть или даже привести к их временному снижению: возвращение иранской нефти на рынок (переговоры по ядерной программе, вероятно, скоро возобновятся), использование больших объемов из стратегических резервов США, увеличение добычи ОПЕК+ раньше, чем планировалось (это наименее вероятно), полагает Шейбе.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%), в Европе нет единой динамики (индексы FTSE и DAX растут на 0,2-0,3%, французский CAC 40 просел на 0,1%), растут Штаты (индекс S&P 500 вырос на 0,6% и превысил 4515 пунктов).

В Азии инвесторы ждут сигналов от китайского центробанка относительно возможных мер поддержки экономики, пишет Trading Economics. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики снизились на фоне сигналов регулятора о том, что у него есть другие способы поддержать рост ВВП.

В США число новостроек в сентябре уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, тогда как ожидалось повышение до 1,62 млн. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,58 млн, а не 1,615 млн, как было объявлено ранее.

Ситуация на нефтяном рынке

Тем временем, на нефтяном рынке к вечеру во вторник цены сбавили темпы роста. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $84,94 за баррель (+0,7% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $83,25 за баррель (+1% и +0,2% в понедельник).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК+, добыча нефти странами организации в сентябре была на 15% меньше, чем планировалось, поскольку некоторые из ее участниц, в том числе Нигерия, Ангола и Азербайджан, не смогли нарастить добычу в достаточном объеме.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Ижстали" (+47,4% и +43,1% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+38,7%), "ТГК-14" (+24,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+20,1%), "Россети Сибирь" (+19,7%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+17,9%), АДР HeadHunter (+8,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-14,9% и -14% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (-5,8%), "ВСМПО-Ависма" (-4,3%), "Иркутскэнерго" (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,8 млрд рублей (из них 17,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,75 млрд рублей на акции "Норникеля").