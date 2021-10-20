Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Индекс Мосбиржи вырос на 0,1% в начале торгов, индекс РТС опустился

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и снижения котировок нефти (Brent откатилась от протестированного уровня $85 за баррель. Подорожали расписки Ozon и акции "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 4279,47 пункта. Индекс РТС снизился на 0,1%, до 1898,09 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 18 копеек, до 71,03 рубля.

Подорожали расписки Ozon (+1,1%), акции UC Rusal (+1%), ВТБ (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Интер РАО" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

NBC News со ссылкой на представителя ФБР сообщили вечером во вторник, что бюро проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, при этом о причине обыска не сообщалось. На этих новостях акции "Русала" подешевели к закрытию основных торгов на 5,9%.

Чуть позже во вторник представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что ФБР проводит обыски в двух домах (в Нью-Йорке и Вашингтоне) на основании ордеров, связанных с санкциями, причем собственниками домов являются не Дерипаска, а его родственники.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), акции "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, учитывая невнятный внешний фон, индекс МосБиржи в среду будет консолидироваться в диапазоне 4250-4300 пунктов с тяготением к нижней границы диапазона.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,6-0,7%, индикатор S&P 500 (+0,7%) повысился по итогам пятой сессии подряд и превысил 4500 пунктов.

Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.

По данным Bank of America, в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста азиатской экономики до 6,5% в этом году по сравнению с апрельским прогнозом роста на 7,6%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре составил 622,76 млрд иен по сравнению с профицитом в 667,36 млрд иен в сентябре прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали дефицит на уровне 519,2 млрд иен.

Котировки нефти утром в среду снижаются после роста накануне, когда Brent протестировала отметку $85 за баррель. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1%, до $84,26 за баррель (+0,9% во вторник), ноябрьскией фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%, до $82,33 за баррель (+0,6% накануне).

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Трейдеры в среду ждут публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что рост резервов нефти в стране на прошлой неделе составил 2 млн баррелей, тогда как запасы бензина снизились на 2,2 млн, дистиллятов - на 2,4 млн.

Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.

РТС Мосбиржа РусАл Ozon США ФБР Олег Дерипаска Минэнерго Brent WTI

Новости по теме

Новости

Квартальный прирост числа подписчиков Netflix намного превзошел прогноз

Квартальный прирост числа подписчиков Netflix намного превзошел прогноз

IPO "Ренессанс страхования" может пройти по нижней границе ценового коридора

IPO "Ренессанс страхования" может пройти по нижней границе ценового коридора

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Ozon запустил собственное кулинарное производство

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Минфин США пригрозил наказать "Газпром" за попытки обойти санкции

Цены на бензин начали активно расти на АЗС по всей России

Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });