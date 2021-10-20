Индекс Мосбиржи вырос на 0,1% в начале торгов, индекс РТС опустился

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и снижения котировок нефти (Brent откатилась от протестированного уровня $85 за баррель. Подорожали расписки Ozon и акции "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 4279,47 пункта. Индекс РТС снизился на 0,1%, до 1898,09 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 18 копеек, до 71,03 рубля.

Подорожали расписки Ozon (+1,1%), акции UC Rusal (+1%), ВТБ (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Интер РАО" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

NBC News со ссылкой на представителя ФБР сообщили вечером во вторник, что бюро проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, при этом о причине обыска не сообщалось. На этих новостях акции "Русала" подешевели к закрытию основных торгов на 5,9%.

Чуть позже во вторник представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что ФБР проводит обыски в двух домах (в Нью-Йорке и Вашингтоне) на основании ордеров, связанных с санкциями, причем собственниками домов являются не Дерипаска, а его родственники.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), акции "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, учитывая невнятный внешний фон, индекс МосБиржи в среду будет консолидироваться в диапазоне 4250-4300 пунктов с тяготением к нижней границы диапазона.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,6-0,7%, индикатор S&P 500 (+0,7%) повысился по итогам пятой сессии подряд и превысил 4500 пунктов.

Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.

По данным Bank of America, в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста азиатской экономики до 6,5% в этом году по сравнению с апрельским прогнозом роста на 7,6%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре составил 622,76 млрд иен по сравнению с профицитом в 667,36 млрд иен в сентябре прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали дефицит на уровне 519,2 млрд иен.

Котировки нефти утром в среду снижаются после роста накануне, когда Brent протестировала отметку $85 за баррель. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1%, до $84,26 за баррель (+0,9% во вторник), ноябрьскией фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%, до $82,33 за баррель (+0,6% накануне).

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Трейдеры в среду ждут публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что рост резервов нефти в стране на прошлой неделе составил 2 млн баррелей, тогда как запасы бензина снизились на 2,2 млн, дистиллятов - на 2,4 млн.

Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.