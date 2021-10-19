Рубль после умеренного укрепления в первой половине дня к вечеру лег в боковой дрейф

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на Московской бирже во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая как растущие цены на нефть, так и улучшение ситуации на мировых рынках капитала, что проявляется в росте спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран. При этом основное движение вверх нацвалюта сделала в первой половине дня, после чего легла в боковой дрейф.

Курс доллара США составил 70,8975 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 39 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в ходе торгов курс доллара опускался до 70,8125 руб./$1, нового минимума с июля 2020 года. Евро стоил 82,4725 руб./EUR1, подешевев на 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 31,7 копейки - до 76,11 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на торгах во вторник связано, прежде всего, с ростом "аппетита" к риску на мировых рынках капитала, что привело к повышению курсов большинства валют развивающихся стран к доллару. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть, которые после небольшой локальной коррекции возобновили повышение. Высокие цены на нефть повышают вероятность снижения спроса на этот вид сырья, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. "Волатильность нефтяного рынка, вероятно, увеличится, поскольку цены сейчас на многолетних максимумах. В то же время, текущий баланс спроса и предложения говорит в пользу дальнейшего подъема цен на нефть", - цитирует эксперта MarketWatch.

Цены на нефть

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве во вторник составила $85,04 за баррель, что на 0,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,28 за баррель, что на 1,02% выше итогового значения предыдущей сессии. Американская нефть торгуется на максимальном уровне с октября 2014 года.

Оценки аналитиков

"После вчерашнего роста курс доллара во вторник перешел к снижению. При этом рубль сегодня укрепляется вместе с другими валютами emerging markets на фоне усилившегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Сам же вторник на рынке прошел без принципиально значимых событий. В течение дня фьючерсы на нефть марки Brent росли и в ходе торгов достигали отметки $85,1 за баррель, что оказывало поддержку нацвалюте. Однако после сообщений о том, что теперь и Индия, помимо США, призывает ОПЕК+ увеличить добычу, нефтяные котировки локально просели, но затем смогли вернуться на прежние уровни", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева.

"Что касается макроэкономической статистики, то в США были опубликованы сентябрьские данные по рынку недвижимости, оказавшиеся значительно ниже ожиданий. Так, число начатого строительства новых домов снизилось на 1,6% к предыдущему месяцу, в то время как консенсус-прогноз Bloomberg указывал на неизменность показателя. Количество разрешений на строительство в сентябре упало еще сильнее - на 7,7% к предыдущему месяцу против ожидавшегося снижения всего на 2,4%. Оба показателя в августе показывали рост, и сентябрьское снижение свидетельствует о том, что высокие цены на материалы оказывают все более сильное давление на темпы строительства. Такие данные не добавили оптимизма инвесторам, впрочем, особо сильной негативной реакции на рынке также не наблюдалось", - добавила она.

По словам Пономаревой, завтрашний день также не будет богатым на важные для рубля события. В то же время компании-экспортеры в среду уже могут усилить продажи валютной выручки для уплаты основных налогов в начале новой недели, что должно поддержать рубль. На этом фоне курс доллара к рублю на этой неделе будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1 с потенциалом достижения нижней границы этого диапазона под конец недели.

"Сегодня настроения на глобальных рынках улучшились, американская валюта глобально дешевеет и отступила ниже отметки 71 руб./$1 в паре с рублем. При этом тренд на ослабление доллара в ближайшее время, по всей видимости, сохранится. Рубль может стабилизироваться около 70,7 руб./$1, оказавшись устойчиво крепче уровня 71 руб./$1. К концу текущей недели нацвалюта может даже дойти и до 70 руб./$1 при поддержке таких факторов, как продажа валюты экспортерами и повышение ключевой ставки Банком России в пятницу", - считает аналитик Sber CIB Юрий Попов.

"Во вторник пара EUR/USD растет на мировом рынке Forex на 0,2% и торгуется у отметки $1,163 за евро. Доллар теряет на фоне более слабых, чем того ожидали аналитики, данных по промышленному производству в США. Данные, опубликованные в понедельник в США, показали, что промышленное производство в сентябре сократилось на 1,3% к предыдущему месяцу по сравнению со снижением на 0,1% месяцем ранее и прогнозами роста от аналитиков на 0,2% по отношению к августу. В годовом эквиваленте показатель вырос на 4,6%, что опять же ниже 5,7% в августе. К тому же усиливающиеся дискуссии о том, что нормализация денежно-кредитной политики в других странах также будет происходить быстрее, также способствовали ослаблению американской валюты", - полагает аналитик компании "Финам" Андрей Маслов.

"Тем не менее, доллар все еще получает поддержку как "защитная" валюта на фоне энергетического кризиса в мире, который спровоцировал рост инфляции как в Европе и в Азии, так и в Америке. На этом фоне слова о "преходящей природе инфляции" главы ФРС Джерома Пауэлла становятся все менее убедительными, что способствует ожиданиям более быстрого перехода мировых центральных банков к нормализации денежно-кредитной политики. В течение последних трех недель индекс доллара находился в диапазоне между 93,67 пункта и годовым максимумом - 94,563 пункта, достигнутым в прошлый вторник. Однако, учитывая прогнозы о том, что в ноябре Федрезерв может анонсировать сворачивание масштабной программы по покупке казначейских облигаций, а в 2022 году впервые повысить процентную ставку, доллар может возобновить прерванное укрепление. В целом же, что касается американской валюты, инвесторы и аналитики будут ждать комментариев глав ФРБ и потенциального анонса сворачивания программы QE на следующем заседании ФРС в ноябре", - отмечает Маслов.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 20 октября на 20,4 копейки, до 70,9674 руб./$1, и повысил курс евро на 22,49 копейки, до 82,6841 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился во вторник на 27,85 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,9318 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 31,19 копейки и составил 70,9378 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 584,85 млн, из которых $588,397 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 996,453 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 17,29 копейки, до 82,6614 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 4,73 копейки и составил 82,6637 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR474,138 млн, из которых EUR145,737 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR328,401 - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 508,3 млрд рублей (при лимите 890 млрд рублей и спросе 508,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 октября, банки разместили 862,9 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и спросе 862,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились 19 октября относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного подросла. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 2 базисных пункта - до 7,12% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 1 базисный пункт, до 7,17% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 3 месяца и 6 месяцев увеличились во вторник на 2 базисных пункта - до 7,80% и 7,86% годовых, соответственно, а ставка на срок 1 месяц осталось на уровне предыдущего дня - 7,40% годовых.