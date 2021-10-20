IPO "Ренессанс страхования" может пройти по нижней границе ценового коридора

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - IPO ПАО "Группа Ренессанс страхование" может пройти по нижней границе ценового диапазона - 120 рублей за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Базовый объем сделки - $250 млн, он будет состоять только из первичных акций. Акции для опциона на доразмещение в объеме 10% от базового предоставят нынешние акционеры "Ренессанс страхования".

Компания объявила предварительные параметры предстоящего IPO на Московской бирже 11 октября. Ценовой диапазон был установлен от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей. Планировалось, что торги начнутся сегодня, 20 октября, однако прайсинг и подведение итогов IPO были сдвинуты на день.

Изначально предполагалось, что сделка будет включать первичный и вторичный компонент: общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд рублей, продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей (без учета опциона в целях стабилизации). В информации об условиях сделки, распространенной среди инвесторов организаторами в среду утром, упоминаний о вторничном компоненте нет - только первичный на $250 млн плюс опцион greenshoe на $25 млн.

Продающими акционерами должны были выступить Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%).

Компания и ее акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

Один из организаторов сделки - BCS GM - в рамках подготовки IPO оценивал компанию в диапазоне $1,1-1,4 млрд с учетом поступлений средств от размещения, сообщали ранее источники "Интерфакса". Разместившись по 120 руб./акция, "Ренессанс страхование" получит капитализацию примерно в $0,95 млрд по текущему курсу ЦБ РФ.

"Группа Ренессанс страхование"

ПАО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц.

Чистая прибыль "Группы Ренессанс страхование" и ее "дочек" по МСФО в 2020 году выросла на 12,8% по сравнению с 2019 годом, до 4,7 млрд рублей. Общая сумма страховых премий составила почти 82,8 млрд рублей, увеличившись на 15,4%. В частности, премии по договорам страхования жизни достигли 44 млрд рублей (+47%).

Ранее, анонсируя IPO, компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей группы в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A), достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.

Привлеченные на фондовом рынке средства компании благодаря размещению первичных акций будут использованы "для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании".