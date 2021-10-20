Рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 октября ускорился до 0,3%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в РФ начинает постепенно разгоняться: на неделе с 12 по 18 октября они повысились на 0,3% после роста на 0,1% с 5 по 11 октября. До этого три недели цены на бензин в РФ оставались стабильными.

С начала года бензин в РФ подорожал на 6,7% (общая инфляция за этот период составила 5,98%), сообщил в среду Росстат.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 18 октября 2021 года составляла 49,12 руб. (на 11 октября - 48,96 руб.). Средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 46,19 руб. (46,02 руб.), АИ-95 - 49,99 руб. (49,84 руб.), АИ-98 - 57,83 руб. (57,66 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 12 по 18 октября также выросли на 0,3% после повышения на 0,1% в предыдущую неделю и четырех недель стабильности перед этим. Средняя цена ДТ по стране на 18 октября составляла 50,86 руб. (на 11 октября - 50,69 руб.). С начала года ДТ подорожало на 4,6%.

Производство бензина в РФ с 11 по 17 октября выросло на 0,2% к предыдущей неделе (после снижения на 0,4% неделей ранее) и составило 739 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива за этот период сократился на 4% - до 1 млн 437,4 тыс. тонн

Как сообщалось, по итогам 2020 года цены на бензин в России выросли значительно ниже инфляции (4,9%) - на 2,5%.