Рубль вечером в четверг умеренно снижается к доллару и евро

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на Московской бирже в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая как отрицательную коррекцию нефтяных цен, так и наметившееся охлаждение "аппетита" к риску на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 71,105 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 30,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,7925 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 29 копеек - до 76,36 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослабление рубля к доллару и евро на торгах в четверг связано как с отрицательной коррекцией нефтяных цен, в результате которой котировки сорта Brent опустились ниже отметки $84 за баррель, так и со снижением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, что привело к падению мировых фондовых и долговых рынков, а также обесценению большинства валют развивающихся стран.

Цены на нефть

Цены на нефть усилили падение на торгах в четверг, что, по мнению экспертов, связано с фиксацией прибылей трейдерами после более чем 10%-ного подъема рынка за последний месяц. Хотя некоторые аналитики прогнозируют подъем цен на нефть до $100 за баррель, многие трейдеры считают текущие уровни уже чрезмерно высокими, что толкает их к фиксации прибыли. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в четверг составила $83,82 за баррель, что на 2,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,29 за баррель, что на 2,55% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Оценки аналитиков

"Российский рубль сегодня снизился к основным мировым валютам на 0,3-0,4%. Основным фактором снижения валютного курса рубля стали ожидания завтрашнего заседания Банка России по ставке. Участники рынка настроились получить от представителей российского регулятора большой объем негативной информации относительно инфляции. Видно было, что ОФЗ сегодня активно распродавали, при этом часть из этих продавцов были нерезидентами, которые вырученные от продажи облигаций рубли конвертировали в валюту, что стимулировало дополнительный спрос на нее и соответственно толкало вверх котировки доллара и евро. То есть мы видели активное закрытие позиций carry trades со стороны иностранных инвесторов. Кроме того, давление на рубль оказывали развернувшиеся вниз в рамках коррекции нефтяные цены", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "весь сегодняшний день валюты развивающихся стран находились в заметном минусе по отношению к доллару, и к вечеру бегство от риска на валютных площадках emerging markets лишь усилилось. Возглавляла падение валют развивающихся рынков турецкая лира, терявшая около 3% после решения ЦБ Турции понизить свою ключевую процентную ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 16% годовых. Заметные потери наблюдались также у южноафриканского рэнда - около 1,3%. На этом фоне снижение рубля выглядит относительно умеренным - российская валюта теряла к вечеру около 0,4%. Еще в первой половине дня доллар закрепился на российском рынке выше отметки 71 руб./$1, где и пробыл весь оставшийся день. В середине торгов американская валюта тестировала отметку 71,3 руб./$1, однако закрепиться там не смогла".

"Фактором поддержки рубля остается ужесточение процентной политики ЦБ РФ, от которого завтра ожидается очередное повышение ключевой ставки и сохранение "ястребиной" риторики. В то же время в целом в котировки российского рынка уже давно заложены повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, поэтому завтрашнее ужесточение риторики и пресс-релиз, вероятно, отразятся на динамике рынка лишь незначительно и краткосрочно. Кроме того, не исключено, что частичный локдаун в отдельных российских регионах внесет свои коррективы в решение и намерения Банка России в пользу некоторого смягчения позиции", - полагает Кравченко.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" отмечают, что "в среду курс доллара снизился всего на 0,1% - до 70,8 руб./$1, но сегодня он уже растет и превысил отметку 71 руб./$1. Другие валюты emerging markets также преимущественно слабеют. Определенное давление на рубль оказывает коррекция цен на энергоресурсы. От более заметного ослабления рубль защищает фактор налогового периода, который должен усилить свое влияние завтра. В целом новых принципиально важных для рубля событий не происходит, и мы продолжаем ожидать, что на этой неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1".

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 октября на 6,51 копейки, до 70,9904 руб./$1, и повысил курс евро на 2,37 копейки, до 82,6399 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг на 7,08 копейки по отношению к среде и составил 71,0666 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 11,38 копейки и составил 71,1031 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 994,549 млн, из которых $703,514 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 291,035 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" прибавил по итогам дня 13,32 копейки, до 82,6826 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 18,57 копейки и составил 82,7844 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR628,716 млн, из которых EUR188,979 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR439,737 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка подросли 21 октября относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 3 базисных пункта - до 7,17% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 5 базисных пунктов, до 7,25% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась в четверг на 3 базисных пункта - до 7,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - на 2 базисных пункта - до 7,83% и 7,88% годовых соответственно.