ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Большинство аналитиков ждет ее повышения на 50 б.п. - до 7,25%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос об уровне ключевой ставки.

Очередное заседание будет опорным, то есть ЦБ, помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке, также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о ДКП будет опубликован 1 ноября.

Подавляющее большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25%, лишь некоторые эксперты допускают шаг в 25 б.п. - повышение до 7,0%.

Участники финансового рынка не так категоричны - мнения относительно шага повышения ставки разделились почти поровну: из 24 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 50% считают, что регулятор повысит ставку на 50 б.п., 46% - на 25 б.п., 4% ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 6,75%. При этом на вопрос, что бы ЦБ следовало сделать, 64% ответили - повысить ставку на 50 б.п., 26% - на 25 б.п., 10% - сохранить.

Банк России в начале октября не стал давать новых сигналов о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Зампред ЦБ Алексей Заботкин тогда отметил, что сентябрьское заявление остается актуальным. Регулятор, повысив ключевую ставку в сентябре на 25 б.п. - до 6,75%, заявил, что "допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Вместе с тем, на прошлой неделе регулятор усилил сигнал о вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, заложив будущие решения по ДКП во фразу о возвращении инфляции к таргету. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - сообщил ЦБ в комментарии по инфляции.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 18 октября ускорилась до 7,78-7,79% с 7,64% на 11 октября, 7,48% на 4 октября и 7,40% на конец сентября. Последний раз годовая инфляция была выше 7,7% в феврале 2016 года (тогда она равнялась 8,1%).

Минэкономразвития на прошлой неделе сообщило о повышении прогноза по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4% на фоне роста цен на плодоовощную продукцию. ЦБ представит новый прогноз по инфляции в пятницу (июльский прогноз - 5,7-6,2%).

Инфляционные ожидания населения в октябре снова выросли, обновив максимальные значения. Как следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ, оценка ожидаемой населением инфляции в октябре выросла до 13,6% с 12,3% в сентябре, 12,5% в августе и 13,4% в июле. Таким образом, инфляционные ожидания в октябре вплотную приблизились к максимуму, зафиксированному последний раз в ноябре 2016 года (13,7%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре также выросла - до 16,3% с 15,6% в сентябре и 16,5% в августе и июле (в ноябре 2016 года этот показатель достигал 17,2%).

На фоне высоких темпов роста цен Банк России будет действовать решительно и поднимет ставку на 50 б.п., считают аналитики SberCIB Investment Research. "Несмотря на поступательное ужесточение денежно-кредитной политики с февраля этого года, регулятору пока не удается оказать заметное влияние на инфляцию", - отмечают эксперты. Они также обращают внимание на сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне и более жесткую риторику в сентябре, чем в июле. Аналитики ждут еще одного повышения ключевой ставки в декабре - на 25 б.п.

Экономисты Промсвязьбанка тоже прогнозируют повышение ставки в пятницу на 50 б.п. При этом они считают, что шаг в 75 б.п. тоже был бы нелишним для "устранения отставания ключевой ставки от инфляции".

Аналитики Газпромбанка, ING, "Атона", ИБ "Синара", "Локо инвеста", Альфа-банка, Sova Capital также ждут повышения ставки на 50 б.п. - до 7,25%.

Банк России будет выбирать между повышением ставки на 50 б.п. или 25 б.п., пишут экономисты "ВТБ Капитала" в обзоре. По их мнению, меньший шаг в большей степени соответствовал бы снижению инфляционных ожиданий, текущим постковидным тенденциям экономического роста и более выраженной проинфляционной роли факторов предложения.

Аналитики "Ренессанс капитала" и Райффайзенбанка прогнозируют повышение ставки на 25 б.п.

Первый шаг в сторону нормализации ДКП ЦБ сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне - на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%. Сейчас ключевая ставка составляет 6,75%.

Вслед за октябрьским в 2021 году состоится еще одно заседание совета директоров по ставке - 17 декабря, оно будет неопорным.