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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подешевела до $84,26 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть, завершившие торги в четверг в минусе впервые за шесть сессий, продолжают снижаться в пятницу.

Спад на рынке эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-го подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли.

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, на прошлой неделе упали на 2,4 млн баррелей, до минимального уровня с октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ мало что может сделать для преодоления глобального энергетического кризиса.

"Тенденция к росту цен на нефть в условиях энергетического кризиса вряд ли остановится без мощного триггера", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

"Скачки цен на нефть показывают растущую нервозность на рынке, при том, что технические индикаторы говорят о перепроданности нефти", - приводит ее слова агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составила $84,26 за баррель, что на $0,35 (0,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,21 (1,4%) - до $84,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до $82,24 за баррель, что на $0,26 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,92 (1,1%) - до $82,5 за баррель.

"Несмотря на то, что некоторые прогнозы предполагают подъем цен на нефть до $100 за баррель, текущий уровень цен начинает казаться слишком высоким трейдерам, которые всегда стремятся зафиксировать прибыли", - отметил главный аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Луиз Диксон.

"Трейдеры, которые планировали закрывать "длинные" позиции при подъеме цен до $86 за баррель, решили зафиксировать прибыли чуть раньше, и в результате стоимость нефти пошла вниз", - сказала она.

Если не принимать во внимание фактор фиксации прибылей, тренд на нефтяном рынке по-прежнему выглядит "бычьим", поскольку спрос будет расти, а предложение останется недостаточным при нынешней политике стран ОПЕК+, отметила Диксон.

Brent WTI

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