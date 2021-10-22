Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена Brent приблизилась к $85 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу и могут завершить "в плюсе" всю неделю, в том числе на ожиданиях повышения спроса на энергоресурсы в праздничный период. Поддержку ценам оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

"Нефть продолжает трехмесячный рост, за время которого она прибавила почти 30%, поскольку COVID-19 достиг пика и США разрешают поездки для вакцинированных путешественников, - отметил гендиректор Infrastructure Capital Advisors Джей Хэтфилд. - Мы ожидаем, что нефть продолжит ралли на подходах к ноябрю, более холодная погода вызовет рост потребления топлива, а праздничные дни стимулируют повышение спроса на бензин".

К 18:27 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,5% (на $0,42), до $84,97 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,5% (на $0,40) - до $82,90 за баррель.

С начала текущей недели Brent прибавила в цене 0,2%. WTI завершает "в плюсе" девятую неделю подряд, подорожав на 1,5%.

"На рынках нефти и газа в последнее время доминировал фактор страха - опасения, что холодный зимний сезон в Северном полушарии усугубит ситуацию с дефицитом", - полагает глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.

По его словам, "похоже, что начинается фаза нормализации, когда цены возвращаются к фундаментальным показателям, а агрессивная динамика "стадного инстинкта" на фьючерсных рынках и скупки на физических рынках ослабевают.

"Запасы природного газа как в Европе, так и в Северной Америке сейчас не настолько ограничены, как это представляется по ценам, - считает эксперт. - Мы подтверждаем "нейтральный" взгляд на нефть, но считаем, что в долгосрочной перспективе цены снизятся".

Brent WTI США коронавирус Европа

Новости по теме

Новости

ЦБ вновь рекомендовал банкам реструктурировать долги граждан из-за COVID-ограничений

ЦБ РФ поддерживает предложение о повышении лимита накоплений ФНБ до 10%

Набиуллина объяснила повышение прогноза по инфляции урожаем и логистикой

Набиуллина объяснила повышение прогноза по инфляции урожаем и логистикой

"Лента" запустила онлайн-продажи через "AliExpress Россия"

ЦБ сохранил ястребиный сигнал с повышением ставки и усилил акцент на рисках инфляции

Рынок акций попал под волну продаж после неожиданно резкого повышения ставки ЦБ

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9%

Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 7,5%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 7,5%

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });