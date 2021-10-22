Российский рынок акций развернулся вниз после повышения ставки ЦБ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - После решения Банка России повысить ставку на 0,75 п.п., до 7,5% годовых, вместо ожидаемого повышения на 0,5 п.п., российские биржевые индексы развернулись вниз.

К 13:35 индекс МосБиржи снижался на 0,2%, до 4208,78 пункта, хотя до решения ЦБ индикатор находился выше 4230 пунктов; динамика blue chips оказалась смешанной в пределах 1,6%, в лидерах отката выступили расписки TCS Group (-1,6%), акции "АЛРОСА" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%).

Долларовый индекс РТС вырос на 1,4% до 1894,13 пункта за счет резкого укрепления рубля - курс доллара провалился до 69,87 руб./$1, что на 1,23 рубля ниже уровня четверга.