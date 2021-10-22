"Лента" запустила онлайн-продажи через "AliExpress Россия"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Лента" открыла свой магазин на "AliExpress Россия": товары из супермаркетов и гипермаркетов сети теперь можно заказать в сервисе "Есть!" в мобильном приложении AliExpress.

Каталог, содержит от 8 тыс. до 30 тыс. товаров. в зависимости от размера магазина, из которого будут осуществлять доставку,

Сборку и доставку заказов будут осуществлять сотрудники собственного сервиса доставки "Ленты". Сервис доступен во всех городах присутствия "Ленты".

"Есть!" – раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, детского питания и товаров для животных с доставкой день в день, а также для бронирования лекарств в аптеках.

Ранее в октябре "Лента" открыла онлайн-витрину на маркетплейсе Ozon.

"Лента" – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 255 гипермаркетов, 139 супермаркетов и 12 магазинов "у дома". По итогам первого полугодия выручка "Ленты" выросла на 0,5%, до 218,1 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 4,2 раза – до 7,9 млрд рублей с 1,9 млрд рублей годом ранее.

Ритейлер развивает онлайн-продажи самостоятельно (сервисы экспресс-доставки и click & collect) и через партнеров (среди них – службы доставки "Сбермаркет" и igooods). Продажи через партнеров в первом полугодии составили 4,5 млрд рублей.