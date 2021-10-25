"Лента" может выплатить первые дивиденды в 2022 году

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" может начать платить дивиденды с 2022 года, считает финансовый директор компании Руд Педерсен.

"Это решение совета директоров, но дивиденды - это по-прежнему возможность следующего года", - сказал Педерсен на телефонной конференции в понедельник.

"Лента" еще ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды (хотя компания объявляла о планах начать выплаты еще до смены акционеров: в феврале 2019 года ритейлер заявил, что может рассмотреть возможность выплаты дивидендов с 2020 года, а в прошлом году - о том, что первые выплаты возможны по итогам 2020 года).

В ходе Дня инвестора в марте руководство "Ленты" заявило, что выплаты могут начаться с 2022 года.

Весной 2019 года у "Ленты" сменились акционеры: основным владельцем ритейлера с долей 77,99% акций стала "Севергрупп" Алексея Мордашова.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. В январе-сентябре выручка компании выросла на 4,7%, до 336,325 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 17,3%, до 9,544 млрд рублей.