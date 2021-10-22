ЦБ выделит 60 млрд руб. на льготные кредиты предприятиям МСП, пострадавшим от COVID-мер

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выделит 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования банками предприятий МСП из перечня отраслей, наиболее пострадавших от временных противоэпидемических мер, говорится в сообщении регулятора.

В рамках этого лимита уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования субъектов МСП смогут привлечь кредиты ЦБ РФ под поручительства "Корпорации МСП" по ставке 4% на срок до 1,5 лет.

Условием для получения таких кредитов является предоставление банками с 1 ноября 2021 года кредитов субъектам МСП из утвержденного правительства перечня отраслей по ставке не выше 8,5% годовых, либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5% годовых.