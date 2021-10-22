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ЦБ оценил вводимые в РФ COVID-ограничения как проинфляционные

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Центральный банк оценивает вводимые в РФ ограничения в рамках борьбы с пандемией как проинфляционные, заявила в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Должна отдельно остановиться на вводимых сейчас противоэпидемических ограничениях. Прошлой весной мы полагали, что ограничения приведут к сильному сокращению спроса, то есть создадут дезинфляционные риски. Во II кв. 2020 г. так и случилось, но опыт последующих волн пандемии показал, что спрос все в меньшей степени подвержен ограничениям, а вот предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий. Мы считаем, что теперь влияние ограничений скорее проинфляционно", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что основной негативный эффект придется на отрасли, непосредственно зависящие от ограничений, прежде всего сферу услуг. "Правительство ввело меры поддержки для наиболее уязвимых сегментов экономики, прежде всего малого и среднего бизнеса и его сотрудников", - напомнила она.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Коронавирус

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