ЦБ вновь рекомендовал банкам реструктурировать долги граждан из-за COVID-ограничений

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России в связи с введением временных ограничений для борьбы с COVID-19 рекомендовал кредиторам удовлетворять запросы граждан и субъектов МСП о реструктуризации кредитов и займов в ноябре-декабре 2021 года. Соответствующее информационное письмо для банков, МФО и бюро кредитных историй регулятор опубликовал на своем сайте, его публикацию также анонсировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания совета директоров.

Это уже традиционное письмо, впервые такие рекомендации ЦБ выпустил в марте прошлого года, в первую волну коронавируса. Затем они многократно продлевались, в последний раз - до 1 октября этого года.

Программы реструктуризации могут включать отсрочку платежей, увеличение срока кредита для снижения ежемесячных платежей и другие варианты, призванные помочь облегчить обслуживание долга в новых обстоятельствах.

Основаниями для изменения условий договоров с 1 ноября по 31 декабря 2021 года будут являться заболевание заемщика или членов его семьи COVID-19, а также снижение доходов граждан и бизнеса, которое не позволяет обслуживать долг. Если заемщик ранее уже пользовался реструктуризацией, это не должно быть препятствием для рассмотрения нового обращения, говорится в сообщении ЦБ.

В этих случаях не следует начислять клиенту неустойку (штраф, пени) за нарушение условий договора. Кроме того, реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика.