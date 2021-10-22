Евро подешевел почти на 81 копейку

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля в пятницу растет к доллару и евро на "Московской бирже" после решения Банка России повысить ключевую ставку сильнее ожиданий - сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5%.

К 19:00 доллар дешевел на 74,25 копейки, до 70,35 рубля, в ходе торгов курс доллара опускался ниже 70 рублей за $1 впервые с 29 июня 2020 года. Евро дешевел на 80,75 копейки, до 81,85 рубля и курс опускался ниже 82 рублей за евро впервые с 22 июля 2020 года. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 77,18 копейки - до 75,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на вечерних торгах. Причиной, послужившей усилению спроса на нацвалюту в последний день недели, стало неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку на 75 б.п. - до 7,5%, на фоне разгона инфляции. Регулятор выбрал нестандартный шаг, лишь единицы аналитиков упоминали возможность повышения ставки на 75 б.п., но, скорее, как гипотетический вариант.

ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с прежних ожиданий 5,7-6,2%, прогноз на следующий год регулятор сохранил на уровне 4-4,5%.

Кроме того, ЦБ повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2022 год - с 6,0-7,0% до 7,3-8,3%, на 2023 год - с 5,0-6,0% до 5,5-6,5%. Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 5,0-6,0%. Регулятор немного скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2021 год - с 5,5-5,8% до 5,7-5,8%.

Укрепление рубля на 10%, по оценке ЦБ, "вычитает" из инфляции примерно 0,5 процентного пункта в течение года, тем временем заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.

"Сами изменения валютного курса в цены переносятся постепенно, как правило, это процесс от трех до шести месяцев в зависимости от групп товаров. Мы оцениваем степень переноса изменения курса в темпы изменения цен - по нашим оценкам, это коэффициент 0,05. Это означает, что укрепление курса на 10% с учетом лагов вычтет из инфляции примерно 0,5 процентного пункта на горизонте одного года. Мы это учитываем в наших прогнозах и расчетах", - рассказала Набиуллина.

"Повышение ставки, безусловно, повышает привлекательность рублевых активов не только для иностранных инвесторов, но и для наших граждан", - добавила она.

Как рассказала "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу российская валюта показывает самый большой прирост - на 0,97% - среди валют развивающихся стран на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п., до 7,5%. "Регулятор в своем пресс-релизе отмечает смещение баланса рисков для инфляции в сторону проинфляционных и допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях - так, прогноз средней ключевой ставки в следующем году сдвинут в диапазон 7,3-8,3% с 6-7%, прогнозировавшийся ранее в июле этого года. Ожидания дальнейшего повышения ставок наряду с ростом цен на нефть могут на краткосрочном горизонте оказать поддержку рублю", - отмечает Наумова.

"В начале торгов рубль умеренно снижался вслед за мировыми рынками и нефтью. Однако вскоре они стали активно восстанавливаться, вызвав резкое укрепление российской валюты. В результате она обновила 15-месячный максимум. (. . .) Банк России повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта (п.п.), тогда как консенсус склонялся к увеличению показателя на 0,5 п.п. Поэтому рубль отреагировал на столь жесткое решение ЦБ резким укреплением: доллар впервые с июня 2020 года опускался ниже 70 рублей, а евро установил 15-месячный минимум чуть ниже отметки 81,3 рубля. Затем валютные курсы существенно отскочили в рамках коррекции, а также из-за ухудшения внешнего фона. Однако после старта американской сессии рубль умеренно укрепился, но остался далеко от достигнутых вершин", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Котировки нефти растут в пятницу и могут завершить "в плюсе" всю неделю, в том числе на ожиданиях повышения спроса. Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

К 19:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,39%, до $84,94 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,55%, до $82,95 за баррель.

С начала текущей недели Brent прибавила в цене 0,2%. WTI завершает "в плюсе" девятую неделю подряд, подорожав на 1,5%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" с 10:00 до 11:30) ЦБ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,81 копейки, до 70,8623 рубля за доллар, и уменьшил курс евро на 14,2 копейки, до 82,4979 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 55,73 копейки по отношению к четвергу и составил 70,5092 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 63,25 копейки и составил 70,4728 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 778,497 млн, из которых $862,931 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 915,566 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 50,64 копейки, до 82,1762 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 73,07 копейки и составил 82,0514 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 718,96 млн евро, из которых 243,427 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 475,533 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу перед решением Банка России по ключевой ставке. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,2% и 7,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,48% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 5 б.п. - до 7,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 8 б.п. и составила 7,96% годовых.