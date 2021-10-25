Дефицит бюджета США в 2021 фингоду упал на 11%, но был вторым по величине в истории

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось на 11% и составило $2 трлн 772,179 млрд, сообщило министерство финансов страны.

Тем не менее, его размер стал вторым по величине в истории, уступив лишь рекордному дефициту в более чем $3 трлн, зафиксированному в 2020 фингоду.

До начала пандемии самый значительный дефицит был отмечен в 2009 фингоду, когда страна восстанавливалась после мирового финансового кризиса, тогда он составлял $1,4 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

Дефицит в 2021 фингоду снизился до 12,4% ВВП по сравнению с 15% ВВП годом ранее, что являлось максимумом с 1945 года.

Бюджетные расходы в минувшем фингоду выросли на 4,1% и достигли рекордных $6,818 трлн.

Между тем доходы, подскочили на 18,3%, составив $4,049 трлн. Это обусловлено улучшением состояния экономики и ростом корпоративных прибылей, а также тем, что миллионы американцев, потерявших работу в начале пандемии COVID-19, вернулись на рабочие места.