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Fitch отметило устойчивость финпоказателей регионов РФ к влиянию пандемии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Финансовые показатели российских регионов продемонстрировали более высокую, чем ожидалось, устойчивость к влиянию пандемии COVID-19 в 2020 году, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

"В первом полугодии 2021 г. агентство изменило с "негативного" на "стабильный" прогноз рейтингов Кировской области, Красноярского края, Ставропольского края, республик Саха (Якутия) и Марий Эл, со "стабильного" на "позитивный" - прогноз рейтингов Липецкой и Московской областей, а также подтвердило некоторые рейтинги других субнациональных образований со "стабильным" прогнозом", - отмечается в обзоре.

Кроме того, Fitch пересмотрело кредитоспособность Татарстана на самостоятельной основе с "а-" на "a".

"Рейтинговые действия отражали более сильные, чем ожидалось, результаты исполнения бюджета у этих субнациональных образований в 2020 г., что подкреплялось их устойчивостью к негативным шокам, вызванным пандемией коронавируса. Это обусловило пересмотр агентством рейтинговых сценариев, что привело к улучшению оценки устойчивости к долговой нагрузке", - отмечают в Fitch.

"В то же время пандемия оказала давление на российские субнациональные образования, поскольку существенная доля их операционных доходов увязана с экономическим циклом, а их операционные расходы увеличились из-за дополнительных расходов главным образом на здравоохранение. При этом меры по оптимизации затрат, ранее накопленный запас денежных средств и финансовая поддержка в форме трансфертов из федерального бюджета и бюджетных кредитов в 2020 г. в существенной степени способствовали сбалансированности региональных бюджетов и помогали осуществлять погашение облигаций и кредитов. Как следствие, фактическое негативное влияние на финансовые показатели субнациональных образований было более слабым, чем ожидалось, в 2020 г., а прогнозируемое восстановление экономики дополнительно способствовало улучшению рейтинговых сценариев", - говорится в обзоре.

Обзор Fitch основан на пересмотре рейтингов 20 эмитентов (17 регионов, два города федерального значения и одна региональная столица) с апреля по июнь 2021 г.

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