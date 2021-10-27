"Лаборатория Касперского" купила разработчика систем управлению сетями Brain4Net

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" (ЛК) сообщила, что выкупила у ПАО "Ростелеком" и фондов Typhoon Digital Development и LETA Capital контроль в разработчике решений для управления сетями крупных предприятий и операторов связи Brain4Net.

К пресс-службе ЛК "Интерфаксу" уточнили, что компания приобрела около 80% Brain4Net. В числе акционеров компании остаются ее основатели Максим Каминский, Александр Румянков и Сергей Романов.

На сайте Brain4Net говорится, что компания развивает программную платформу для автоматизации управления IT-инфраструктурой, предоставления виртуальных сервисов операторов связи и распределенных корпоративных сетей. При этом два продукта компании включены в реестр российского ПО.

Финансовые параметры сделки не раскрываются. По ее условиям, сотрудники Brain4Net присоединятся к команде ЛК в качестве штатных сотрудников и будут работать над стратегией сетевой безопасности, пограничными сервисами безопасного доступа SASE (Secure Access Service Edge) и расширенной системой обнаружения и устранения угроз (XDR).

Наработки Brain4Net будут использоваться для развития собственной XDR-системы ЛК. В новом продукте будет представлен широкий спектр сценариев автоматического реагирования на инциденты (от блокировки исполнения файла на конечном устройстве до конкретных сетевых сегментов или внутренней инфраструктуры для некоторых пользователей или типов пользователей), а также инструменты сегментации сети.

В итоге, за счет интеграции решений Brain4Net в свой стек продуктов ЛК рассчитывает предлагать заказчикам не только сервисы в области информационной безопасности, но и защищенные телекоммуникационные решения.

ООО "Программируемые сети" (Brain4Net) основано в 2015 году. В 2016 году в состав акционеров компании вошел "Ростелеком" и с тех пор участвовал в еще нескольких раундах инвестиций. В 2016-2018 годах эта компания вложила в Brain4Net около 200 млн рублей и стала владельцем 26% акций компании. В 2017 году в Brain4Net инвестировали Typhoon Digital Development и LETA Capital.