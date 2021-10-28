Правительство РФ обнулило экспортные пошлины на алюминиевые сплавы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

Также одобрено снижение ввозных пошлин на ферросилиций до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее $150 за тонну, в отношении алюминия - 15%, но не менее $254 за тонну. Пошлина на первичный алюминий осталась неизменной.

Решение о пересмотре некоторых ставок принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках, уточнила пресс-служба правительства. С инициативой отменить пошлины на сплавы обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы.

На сплавы, которые относятся к продукции с добавленной стоимостью, приходится около 52% продаж "Русала". "Русал" производит около 4 млн тонн первичного алюминия и сплавов в год, из них 2,8 млн тонн экспортирует.

Экспортные пошлины на алюминий были введены с 1 августа этого года и, как планируется, будут действовать до конца 2021 года. Потери от ввода экспортной пошлины "Русал" оценивал в сотни миллионов долларов. "Русал" считает применение пошлины к алюминию несправедливым в силу его незначительной доли в себестоимости строительных проектов и обратился в правительство с просьбой снизить ее размер.

Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября.