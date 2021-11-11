Силуанов пообещал не продлевать экспортные пошлины на сталь после 31 декабря

Под оценке Минфина, за период действия пошлины принесут бюджету 130-150 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство не планирует продлевать экспортные пошлины на сталь, действие которых истекает 31 декабря, им на смену должен прийти механизм плавающего НДПИ и акциз, заявил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, одновременно эти два инструмента применять не планируется.

Кроме того, перевод экспортной пошлины на сталь на постоянную основу противоречил бы нормам Всемирной торговой организации, добавил он.

"По экспортной пошлине, которую мы сегодня ввели для металлургов, мы рассчитываем получить за полугодие порядка 130-150 млрд рублей, в годовом выражении под 300 млрд рублей", - сказал также министр .

В конце июня правительство утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

11 ноября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал, что не исключает продления временных экспортных пошлин на отдельные виды металлопродукции в случае необоснованного роста цен на сталь.