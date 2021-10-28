Brent подешевела до $83,77 за баррель

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили снижение в ходе торгов в четверг, но остаются под давлением.

К 18:25 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (на 0,96%), до $83,77 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,69 (на 0,83%) - до $81,97 за баррель.

Давление на котировки в том числе оказали данные о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе, а также новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе.

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали сокращение на 100 тысяч баррелей.

Резервы бензина снизились на 1,99 млн баррелей и составили 215,75 млн баррелей, дистиллятов - на 432 тыс. баррелей, до 124,96 млн баррелей.

Между тем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,9 млн баррелей - до 27 млн баррелей, что является минимумом с октября 2018 года.

Замглавы иранского МИД Али Багери в среду сообщил, что Тегеран согласился возобновить переговоры о иранской ядерной программе до конца ноября. Министр указал, что точная дата возобновления переговоров будет объявлена на следующей неделе.