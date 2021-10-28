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ВТБ профинансировал строительство двух ЖК в Екатеринбурге на 5 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что открыл кредитные линии на общую сумму 5,2 млрд рублей специализированным застройщикам "Северное сияние" и "АСК-Суходольская" (оба входят в структуру "Атомстройкомплекса") на строительство двух жилых комплексов.

"Северному сиянию" предоставлено 2,8 млрд рублей на возведение трех жилых домов из монолитного железобетона общей площадью около 36 тысяч кв. метров в микрорайоне Уралмаш. Объект должен быть сдан в первом квартале 2024 года.

"АСК-Суходольская" получила 2,4 млрд рублей на завершение строительства жилого комплекса в микрорайоне Широкая речка. В ЖК планируется построить пять зданий, создать пешеходный бульвар и торгово-развлекательную зону с наземным паркингом. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.

"Только в Свердловской области банк профинансировал возведение жилья более чем на 13 млрд рублей (...) Важно, что обе сделки со структурами компании "Атомстройкомплекс" реализованы с использованием счетов эскроу. Этот механизм уже показал свою эффективность с точки зрения защиты интересов покупателей квартир в строящихся объектах", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко.

"Атомстройкомплекс" - крупнейший застройщик жилой недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области, основан в 1995 году. Суммарный объем проектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в период 2021-2023 годов, ожидается на уровне более 800 тысяч кв. м общей площади, а текущий портфель проектов компании составляет 2,2 млн кв. м общей площади (включая торгово-офисные помещения). Корпорация также имеет собственное производство стройматериалов.

ВТБ Екатеринбург Уралмаш Атомстройкомплекс

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