Apple увеличила выручку в IV финквартале на 29% - до рекорда

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 29%, до рекордного для этого периода значения, однако показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий рынка.

Хуже прогнозов аналитиков оказались также продажи iPhone и носимых устройств.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 25 сентября, составила $83,4 млрд по сравнению с $64,7 млрд за четвертый квартал предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $85,1 млрд.

Чистая прибыль Apple в минувшем квартале увеличилась до $20,6 млрд, или $1,24 в расчете на акцию, по сравнению с $12,7 млрд, или $0,73 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1,24 на акцию.

Квартальная выручка компании от продажи iPhone подскочила на 47%, до $38,9 млрд, в то время как эксперты ожидали ее подъема до $41,2 млрд. Главный финансовый директор Apple Лука Маэстри летом этого года предупреждал, что нехватка полупроводниковых компонентов отрицательно скажется на объемах производства iPhone. В интервью The Wall Street Journal в четверг он заявил, что дефицит микропроцессоров оказался более серьезным, чем предполагали в компании.

Он отметил, что Apple недополучила выручку в размере $6 млрд в четвертом финквартале из-за проблем в глобальных цепочках поставок, и в текущем квартале последствия этого фактора могут оказаться еще более серьезными.

"Мы ни на секунду не сомневаемся, что сможем получить рекордную выручку в первом финкартале, - отметил Маэстри. - Но мы также полагаем, что последствия проблем в цепочках поставок для выручки составят более чем $6 млрд. Мы ожидаем, что большинство категорий наших продуктов ощутит это в текущем квартале".

Доход Apple от продажи компьютеров Mac в четвертом финквартале увеличился на 1,6%, до рекордных $9,18 млрд (прогноз - $9,1 млрд), сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) выросла на 26% и также достигла рекордного показателя - $18,28 млрд (прогноз - $17,7 млрд).

Продажи iPad принесли Apple доход в размере $8,25 млрд (+21%), носимых устройств и аксессуаров - $8,79 млрд (+12%). Аналитики в среднем ожидали, что выручка Apple от продажи iPad составит $7,2 млрд, носимых устройств и аксессуаров - $9,4 млрд.

Продажи Apple в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) в четвертом финквартале выросли на 83%, до $14,56 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 20%, до $36,82 млрд, в Европе - на 23%, до $20,79 млрд, в Японии - на 19%, до $5,99 млрд.

В минувшем финквартале Apple вернула акционерам $24 млрд в виде дивидендных выплат и обратного выкупа акций. Совет директоров компании одобрил выплату дивидендов в размере $0,22 на акцию за четвертый финквартал.

По итогам всего прошедшего фингода Apple зафиксировала выручку в размере $365,82 млрд (+33%) и чистую прибыль в размере $94,68 млрд (+65%).

Акции Apple подешевели на 3,6% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании выросла на 15% и составляет $2,46 трлн.