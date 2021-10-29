Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и подросшей нефти (Brent торгуется выше $84 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,6%, в лидерах отката выступают бумаги "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4179,76 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1868,23 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 70,48 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-2,2%), "Магнита" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1,2%), Polymetal (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "Северстали" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), Московской биржи (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Чистая прибыль МосБиржи по МФСО

Московская биржа по итогам III квартала 2021 года получила 6,74 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 20,4% больше, чем в июле-сентябре 2020 года, говорится в сообщении биржи. Это чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", который базировался на прогнозах восьми инвестиционных компаний и банков. Согласно ему, чистая прибыль биржи по МСФО в третьем квартале выросла на 21,6%, до 6,8 млрд рублей.

За 9 месяцев чистая прибыль выросла на 12%, до 20,54 млрд рублей, следует из отчета компании.

МосБиржа также обновила прогноз по операционным расходам на 2021 год: рост OPEX составит 18-21% против прогноза в августе в 13-20%, говорится в сообщении биржи.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу "нейтрально негативный": азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и сырьевые контракты. Нефть немного восстанавливает свои потери, но прогнозы на рост выше $90 за баррель Brent уже не кажутся актуальными. В Китае продолжают бороться с высокими ценами на уголь. На валютном рынке относительное спокойствие с незначительным укреплением доллара.

Вероятно, что российский рынок попытается вернуться выше отметки 4200 пунктов по индексу МосБиржи за счет отскока в акциях нефтегазового сектора.

Инфляция в еврозоне могла разогнаться до 3,7% в октябре с 3,4% в сентябре. Также будет опубликована оценка ВВП еврозоны за III квартал, индексы цен личного потребления в США.

В России выйдет статистика роста реальных зарплат в августе (ожидается 3,5%), розничных продаж за сентябрь (ожидается 3,8% по сравнению с 5,3% в августе) и безработица за сентябрь на уровне 4,5%.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также полагает, что индекс МосБиржи попробует в пятницу вернуться к уровню 4200 пунктов.

В конце недели мировые рынки находятся под слабым давлением. Фьючерсы на американские индексы корректируются вниз из-за слабых квартальных отчетов Amazon и Apple, которые вышли после закрытия основных торгов в США. Ключевые азиатские индексы проседают на фоне падения цен поставщиков комплектующих запчастей для Apple и слабых экономических данных по Австралии. Цены на промышленные металлы сохраняют снижение, однако нефть Brent продолжает инерционный отскок вверх.

В США ожидается большой блок макростатистики, которые могут оказаться неплохими и поддержат рынки. Индекс МосБиржи попробует вернуться к уровню 4200 пунктов и в дальнейшем консолидироваться в диапазоне 4170-4220 в случае отсутствия шоков со стороны цен на нефть, считает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,7-1,4%, благодаря сильной корпоративной отчетности и несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США; обновил максимум индекс S&P 500 (+1%), поднявшись в район 4600 пунктов.

Экономика США в третьем квартале 2021 года выросла на 2% в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста на 2,7% после подъема на 6,7% во II квартале. Распространение нового штамма COVID-19 "дельта", проблемы в глобальных цепочках поставок, нехватка сырьевых товаров и рабочей силы, а также повышение цен на многие виды товаров ограничили активность как в промышленном, так и в потребительском секторе.

Тем не менее эксперты полагают, что ослабление темпов экономического роста США будет временным, и в IV квартале, а также в следующем году подъем ускорится.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,6%) из-за слабой отчетности Apple.

Выручка Apple за IV финквартал не оправдала ожиданий экспертов главным образом из-за дефицита полупроводниковых компонентов.

Розничные продажи в Австралии в сентябре выросли на 1,3% при прогнозах снижения на 0,9% после отката на 1,7% в августе, свидетельствуют предварительные данные австралийского бюро статистики. Показатель демонстрирует положительную динамику впервые с мая, поскольку пандемия коронавирусной инфекции начинает отступать в этой стране.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются продолжить рост, отмечавшийся вечером в четверг, поддержку оказывают ожидания дальнейшего падения глобальных запасов сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $84,59 за баррель (+0,3% и -0,3% в среду), декабрьская цена WTI - $82,99 за баррель (+0,2% и +0,2% накануне).

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с.

Глобальный спрос на нефть будет чуть выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах за пределами ОПЕК+ - чуть ниже, чем прогнозировалось, считают в техкомитете.

К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно объемов добычи на ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Тем временем данные Wood Mackenzie, полученные от трейдеров, показывают, что запасы на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, за последнюю неделю сократились еще на 1,81 млн баррелей. В среду Минэнерго США сообщило, что запасы в Кушинге упали до минимума с октября 2018 года.