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Chevron приготовилась защищаться от инвесторов-активистов после атаки на Exxon

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американская нефтекомпания Chevron Corp готовится защищаться от потенциальной угрозы со стороны инвесторов-активистов, один из которых ранее уже вмешался в дела конкурирующей Exxon Mobil Corp. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В последние недели топ-менеджеры Chevron встречались с представителями хедж-фонда Engine No. 1, с которым поделились своими планами относительно сокращения объемов выбросов.

Engine No. 1 ранее в этом году провела успешную кампанию, внедрив трех своих представителей в совет директоров Exxon. Хедж-фонд, владеющий небольшой долей Exxon, привлек на свою сторону более крупных акционеров, продвигая идею о том, что Exxon должна уделять больше внимания развитию направления "зеленых" технологий, сокращая расходы на нефтегазовые проекты.

На данный момент хедж-фонд не заявлял о намерении предпринимать атаку на Chevron, и соответствующее решение пока не принято, отмечают источники.

Однако, по их словам, он рассматривает такую возможность и обсуждает с другими инвесторами создание группы для покупки акций Chevron на случай, если решит запустить следующую кампанию.

Chevron изучила ситуацию с Exxon и поняла, что ей необходимо срочно донести до инвесторов свои планы, связанные с энергетическим переходом, говорят источники. Представители совета директоров Chevron этим летом впервые с начала пандемии провели личную встречу для обсуждения, в том числе, вопроса борьбы с Engine No. 1.

Chevron занимается разработкой стратегии энергоперехода с начала пандемии. В ближайшие недели компания планирует озвучить новые, более амбициозные цели в плане сокращения выбросов, отметил один из источников. Кроме того, по его словам, компания изучает возможность включения в состав совета директоров одного нового директора с опытом в сфере охраны окружающей среды.

Акции Chevron теряют в цене 0,1% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 16%.

Chevron

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