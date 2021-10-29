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"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в ПХГ России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России - 72,638 млрд куб. м, сообщила компания.

Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м.

При этом компания напоминает, что работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября.

Ранее "Газпром" сообщал, что после завершения закачки газа в российские ПХГ он сможет сконцентрироваться на усиленном пополнении своих запасов в ПХГ в Европе. Эта информация уже три дня подряд является главным фактором снижения рисков предстоящего отопительного сезона на европейском и мировом рынке, и, соответственно, коррекции цен на газ.

"Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса", - отмечают российские газовики.

В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли.

Газпром

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