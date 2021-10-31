Крупная закачка в газохранилище Газпрома в ФРГ произведена после перерыва

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Значительная закачка газа (10 млн куб. м - максимальный объем с 4 октября) в принадлежащее "Газпрому" (оператор - компания astora) хранилище Йемгум в Германии произошла в минувшую субботу, 30 октября, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Закачка в это ПХГ (правда и отбор тоже) не осуществлялись с 18 октября, на данный момент доля дочерней компании "Газпрома" astora в этом ПХГ задействована на 84,16%. Объект "Йемгум" построен в кавернах каменной соли - такие хранилища обладают наибольшей маневренностью и мощностью.

Кроме того, с 23 октября ведется активная закачка газа в используемое "Газпромом" ПХГ "Бергермеер" в Нидерландах (заполнено на 29,29%). Продолжается в ограниченном режиме закачка в ПХГ "Хайдах" в Австрии - сейчас оно заполнено на 20,5%.

Также из хранилищ, которые используются "Газпромом", на паузе (ни закачки, ни отбора) стоят германское ПХГ "Катарина" (заполнено на 43,54%) и "Реден" (9,45%).

"Газпром" также располагает мощностями хранилищ "Дамборжице" в Чехии и "Банатский Двор" в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe. Российский концерн наряду с другими участниками рынка также использует виртуальное хранение (организованное за счет коммерческого взаимодействия европейских контрагентов и применения различных финансовых инструментов), но информация об этих ресурсах не раскрывается.

После минувшей холодной затяжной зимы российские и европейские хранилища были сильно опустошены. Для "Газпрома" приоритетом было восстановление запасов в российских хранилищах. На закачку газа в ПХГ Европы у "Газпрома" до настоящего времени оставалось очень мало газа и с наступлением осени это стало все более тревожным фактором.

"Газпром" традиционно не делится планами своих действий на рынке. Впервые стратегию в области восстановления запасов в ПХГ Европы "Газпром" озвучил в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина: массированную закачку в ПХГ Европы (отдельно были упомянуты Германия и Австрия) планируется начать с 8 ноября (к этому моменту "Газпром" планирует завершить закачку в российские хранилища).