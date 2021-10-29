Цена газа в Европе опустилась ниже $800/тыс. куб. м на заявлениях "Газпрома"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе в пятницу продолжила движение вниз после прозвучавшего еще в среду заявления о планах пополнения запасов "Газпрома" в хранилищах ЕС.

"Газпром" принципиально не комментирует свои планы относительно работы на европейском рынке - в области транспортировки, хранения, спотовых продаж. Поэтому рынок очень чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в ЕС: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

Однако в среду, 27 октября, на публичном совещании по газу президент РФ Владимир Путин лично озаботился состоянием запасов "Газпрома" в подземных хранилищах Европы. Он поручил компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе. Массированная закачка должна начаться со второй недели ноября.

В пятницу днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг снизилась до 66,375 евро за МВт/ч, или $799 за тысячу кубометров. Ранее этой осенью ниже $800 газ в Европе торговался во второй декаде сентября.