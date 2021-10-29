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Страны ЕАЭС пока не смогли договориться о продлении льготного ввоза электромобилей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Обсуждение продления беспошлинного ввоза электромобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отложено на более поздний срок. В пятницу участники Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не смогли прийти к согласованной позиции по этому вопросу. Об этом сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с итогами заседания.

Инициатива о введении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем исходила от белорусской стороны. Это предложение не поддерживает Россия.

"Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России. В этой связи предложение республики Беларусь в том виде, в котором оно выносится на рассмотрение Совета ЕЭК, Минпромторг России не поддерживает", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.

В Минпромторге напомнили, что в этом году правительство РФ утвердило концепцию по развитию электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года, которая предусматривает локализацию производства электромобилей и компонентов.

"Крупнейшие мировые автопроизводители рассматривают Российскую Федерации как площадку для реализации инвестиционных проектов в области электродвижения, предусматривающих проведение НИОКР, создание собственной компонентной базы, модернизацию и увеличение производственных мощностей по производству конкурентного отечественного экологически чистого транспорта", - отметили в министерстве.

Действующая в настоящее время нулевая ставка импортной пошлины в отношении легковых автомобилей с электрическим двигателем была введена решением совета ЕЭК от 16 марта 2020 года на срок до конца 2021 года. Мера вводилась "с учетом скачка курсов национальных валют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры", пояснял ранее министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Летом с предложением продлить действие нулевой ставки до конца 2023 года в ЕЭК обратилась Белоруссия, объяснив это тем, что "мера будет способствовать созданию условий для формирования рынка электромобилей в республике Беларусь и государствах-членах ЕАЭС как основы для следующего этапа развития электрического транспорта – организации производства электромобилей, увеличению количества объектов зарядной инфраструктуры, стимулированию использования экологически чистого автотранспорта для улучшения экологической обстановки в крупных городах".

Нулевая ставка на ввоз электромобилей уже действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года включительно, "однако ее действие на протяжении менее одного года не позволило достичь планируемых результатов", отмечали в ЕЭК год назад при принятии решения о действующем обнулении ставки.

ЕАЭС Евразийский экономический союз

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