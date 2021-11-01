Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре поднялся выше критической отметки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2021 года вырос до 51,6 пункта с 49,8 пункта в сентябре, согласно исследованию IHS Markit.

Данные указали на первое улучшение деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях за пять месяцев. "Хотя это свидетельствует лишь о незначительном подъеме в секторе, темпы роста были выше, чем в средней долгосрочной серии, охватывающей более 24 лет сбора данных", - говорится в пресс-релизе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Общему подъему в обрабатывающих отраслях РФ, согласно отчету, способствовал более быстрый рост производства в начале последнего квартала года. Темпы роста были незначительными, но самыми высокими с мая на фоне сообщений о повышении потребительского спроса и увеличении притока новых заказов.

Новые заказы у производителей в октябре росли несколько более быстрыми темпами. Повышенный спрос со стороны новых и традиционных клиентов поддержал рост заказов. Незначительный рост общих продаж контрастировал с резким сокращением новых экспортных заказов. Темпы сокращения ускорилась и были выше, чем в средней долгосрочной серии.

По данным исследования, занятость вернулась к росту, тем самым положив конец четырехмесячной серии сокращения. Темпы создания рабочих мест не были значительными и в основном были связаны с увеличением притока новых заказов.

В то же время товаропроизводители сообщили об очередном ежемесячном сокращении незавершенных заказов в октябре. Падение объемов незавершенных работ в целом было устойчивым, но замедлилось до минимального уровня с февраля, поскольку спрос на товары увеличился.

Производственные мощности снова были ограничены сбоями в цепочке поставок, поскольку сроки заметно удлинились. Степень задержек была максимальной с момента первоначальной вспышки пандемии в апреле 2020 года. Компании часто сообщали, что более длительные сроки выполнения заказов были вызваны нехваткой поставщиков и значительными задержками при транспортировке.

В связи с нехваткой сырья и задержками поставок в октябре цены закупок ресурсов для производства заметно выросли, говорится в обзоре. Производители предполагали, что более высокие расходы на поставщиков и энергоносители привели к инфляции, несмотря на то, что темпы роста замедлились до минимальных с сентября 2020 года. Компании продолжали перекладывать расходы на своих клиентов, и темпы роста инфляции отпускных цен ускорились с сентября.

Ожидания участников опроса относительно выпуска продукции в наступающем году остались в целом положительными на фоне надежд на рост клиентского спроса и разработку новых продуктов.