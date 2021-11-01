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Минсельхоз сообщил о повышении отпускных цен на сахар на 1,6% за неделю

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - За неделю к 27 октября российские производители сахара повысили отпускные цены на 1,6%, до 41,35 рубля за 1 кг, сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные собственной системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности.

На предыдущей неделе цены выросли примерно настолько же.

По данным Росстата, потребительские цены на сахар за неделю с 19 по 15 октября выросли на 0,6%, с начала года - на 6,7%. С середины декабря 2020 года по 1 июня этого года на рынке сахара между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами действовали ценовые соглашения, которые ограничивали отпускные (не более 36 рублей за кг) и розничные цены (46 рублей за кг).

По сведениям Союзроссахара, к 29 октября производство сахара составило 2,449 млн тонн, что на 8,5% меньше, чем в 2020 году, сообщил Минсельхоз.

По данным ФТС, на которые ссылается министерство, с начала года по 24 октября Россия импортировала 7,1 тысячи тонн сахара-сырца против 5,2 тысячи тонн годом ранее. Поставки белого сахара в январе-августе составили 100,2 тысячи тонн.

Экспорт в январе-августе составил 269,5 тысячи тонн. Основными покупателями российского сахара являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения.

Минсельхоз Росстат ФТС Союзроссахар

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