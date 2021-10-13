Рост цен на сахар начал ускоряться

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на сахар в РФ начал ускоряться. В сторону роста "смотрят" и цены на подсолнечное масло, срок соглашений по которым закончился 1 октября.

Как сообщил Росстат в среду, на минувшей неделе сахар подорожал на 0,5%.

Неделей ранее темпы роста составляли 0,2%. С начала года сахар подорожал на 5%. Ценовые соглашения по сахару не действуют с 1 июня этого года.

Росстат уточнил, что в 41 регионе сахар подорожал на 0,1-1%, в 19 – на 1,1-5,6%. В 18 субъектах цены не изменились, в 7 – снизились на 0,1-1,1%.

Цены на подсолнечное масло за неделю выросли на 0,12% против 0,08% неделей ранее. С начала года масло подорожало на 6%.

В 38 регионах цены на него выросли на 0,1-1,9%, в 24 – не изменились, в 23 – снизились на 0,1-1,9%.