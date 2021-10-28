Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Польский газовый монополист PGNiG направил "Газпрому" заявку на пересмотр цены по долгосрочному контракту от 1996 года в сторону снижения, сообщил покупатель.

В прошлом году польская газовая госкомпания PGNiG выиграла у "Газпрома" арбитраж, добившись пересмотра формулы цены поставок. Как заявляла победившая PGNiG, "суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности".

Спотовые цены в Европе сейчас находятся на уровне $1000 за тысячу кубометров. А если бы PGNiG не изменила условия поставок в суде, контрактная цена для нее могла бы составлять в октябре около $280 за тысячу кубометров по старой нефтяной привязке, свидетельствуют данные ФАС России.

28 октября 2021 года PGNiG направила ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" письмо, дополняющее запрос PGNiG от ноября 2020 года о пересмотре цены на газ, поставляемый по контракту от 25 сентября 1996 года в сторону понижения, "чтобы в процессе повторных переговоров учитывалась текущая рыночная ситуация", говорится в пресс-релизе польской стороны.

"В последнее время мы стали свидетелями беспрецедентного роста цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация дает основание для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем газ по "Ямальскому контракту". По нашему мнению, есть возможности для снижения цены на газ, поставляемый для PGNiG", - приводит PGNiG в сообщении слова руководителя компании Павла Маевского.

PGNiG также оставляет за собой право рассматривать это письмо как отдельный запрос на пересмотр контрактной цены.

Долгосрочный контракт между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год. В соответствии с условием о "бери или плати" PGNiG обязана ежегодно отбирать не менее 8,7 млрд куб. м газа по контракту.

Контракт истекает в 2022 году, и PGNiG неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать.

Тем временем за 9 месяцев 2021 года Польша увеличила импорт газа у "Газпрома" на 11% - до 7,886 млрд куб. м. Из этих цифр следует, что уже в октябре PGNiG выберет годовой минимум по условиям take-or-pay.

Польша в 2021 году заметно сокращает закупки СПГ, который должен стать альтернативой российскому газа для республики. Среднегодовой импорт падает на 5% в 2021 году по отношению даже к кризисному 2020. Сильнее всего импорт падает за последние три месяца - на 25-30%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.