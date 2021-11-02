Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка завершили ростом торги в понедельник, достигнув рекордных максимумов.

В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности компаний.

По итогам октября индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Также участники рынка на этой неделе ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Инвесторы будут ждать комментариев представителей руководства ФРС относительно роста цен на фоне инфляции, находящейся на максимуме за 30 лет, пишет CNBC.

Опубликованные в понедельник данные Института управления поставками (ISM) показали, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта.

Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Harley-Davidson Inc. подорожали на 9,1% на новостях о том, что США и Европейский союз достигли соглашения по поводу пошлин на сталь и алюминий.

Цена бумаг XPeng Inc. увеличилась на 2,7% на сообщениях китайского производителя электрокаров об увеличении поставок в октябре более чем втрое. Компания поставила более 10 тыс. электромобилей, несмотря на трудности, связанные с дефицитом полупроводников.

В то же время бумаги другого китайского производителя электромобилей, Nio Inc., выросли на 3,6%, несмотря на то, что компания сократила поставки в октябре на 27,5% в годовом выражении, говорится в ее сообщении.

Бумаги AMC Entertainment Holdings Inc. укрепились на 4,8%. Оператор кинотеатров сообщил, что в октябре получил самую высокую выручку от продажи билетов с начала пандемии коронавируса.

Цена акций GameStop Corp. выросла на 9%. Главный операционный директор американской компании, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, Дженна Оуэнc ушла в отставку, говорится в сообщении компании для регуляторов.

Акции Tesla Inc. подорожали на 8,5%. На прошлой неделе капитализация производителя электромобилей превысила отметку в $1 трлн после более чем 12%-ного скачка котировок.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 94,28 пункта (0,26%) и составил 35913,84 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,29 пункта (0,18%) - до 4613,67 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 97,53 пункта (0,63%) и составил 15595,92 пункта.