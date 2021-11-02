ВР заложила в отчетность за III квартал прибыль на долю в Роснефти в $868 млн

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Британская BP plc оценила прибыль до вычета налогов и процентов от участия в "Роснефти" в качестве акционера в III квартале 2021 года в $868 млн по сравнению с прибылью в $643 млн во втором квартале текущего года и убытком в $278 млн годом ранее, следует из отчетности компании.

BP принадлежит 19,75% "Роснефти", однако с учетом квазиказначейского пакета свою экономическую долю в НК она оценивает в 21,96% (во втором квартале 22,03%). Таким образом, если экстраполировать расчеты ВР на финансовые показатели "Роснефти" в целом, ее прибыль до налогов и процентных платежей за отчетный квартал может составить порядка $4 млрд, или около 291 млрд рублей (средний курс за квартал при пересчете 73,7 рубля/$1).

Показатели, которые использует для своей отчетности ВР, обычно не совпадают с показателями, позднее публикуемыми самой "Роснефтью". Свою оценку прибыли или убытков от доли в "Роснефти" ВР корректирует исходя из цены приобретения инвестиции и амортизации отложенной прибыли от продажи доли в ТНК-ВР.

Чистая прибыль "Роснефти" во втором квартале 2021 года составила 233 млрд руб. ВР ориентировалась на прибыль российской компании в этот период на уровне 217 млрд руб.