BP получила $7,57 млрд годовой прибыли против убытка годом ранее

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Британская нефтяная компания в 2021 году получила $7,57 млрд чистой прибыли против убытка в $20,3 млрд годом ранее.

В четвертом квартале ключевой показатель ее прибыли вырос за счет роста цен на нефть и газ. Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (replacement cost (RC) profit/loss, эквивалент чистой прибыли/чистого убытка для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в октябре-декабре составила $4,07 млрд по сравнению с $3,32 млрд в июле-сентябре текущего года и $115 млн в четвертом квартале 2020 года.

Показатель оказался лучше консенсус-прогноза 26 аналитиков, представленного самой компанией, - $3,93 млрд.

За весь 2021 год BP получила скорректированную на стоимость замещения запасов прибыль в размере $12,82 млрд (максимум за последние восемь лет) против убытка в $5,69 млрд в 2020 году. Показатель также оказался выше $9,99 млрд, полученных в допандемийный 2019 год. Аналитики Refinitiv ожидали его на уровне $12,5 млрд.

Квартальная чистая прибыль BP составила $2,33 млрд по сравнению с убытком в $2,54 млрд в третьем квартале и прибылью в $1,36 млрд годом ранее. Прибыль за год зафиксирована на уровне $7,57 млрд против убытка в $20,3 млрд годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов BP в четвертом квартале составил 1,358 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Всего объем добычи в 2021 году оказался на 14,2% меньше предыдущего года и составил 1,307 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания ранее сообщала, что ожидает сокращения уровней добычи в связи с продолжающейся реализацией программы продажи активов.

В минувшем году BP получила $7,6 млрд за счет отделения активов, в том числе $2,3 млрд в четвертом квартале. К концу 2022 года эта сумма составит $2-3 млрд, ожидают в компании.

Также сообщалось, что BP оценила прибыль до вычета налогов и процентов от участия в "Роснефти" в качестве акционера в IV квартале 2021 года в $555 млн по сравнению с $868 млн в третьем квартале текущего года и убытком в $270 млн годом ранее.

Чистый долг компании на конец декабря уменьшился до $30,6 млрд с $32 млрд на конец сентября.

BP выкупила собственные акции на сумму $1,725 млрд в четвертом квартале и планирует направить еще $1,5 млрд на выкуп акций до момента публикации отчетности за текущий квартал. Кроме того, наблюдательный совет утвердил квартальные дивиденды в размере $5,46 на акцию.

За 12 месяцев капитализация BP выросла на 59%.