Минфин не будет проводить аукционы ОФЗ 3 ноября из-за волатильности

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минфин объяснил, что 3 ноября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ, чтобы способствовать стабилизации рыночной ситуации.

Аналитики "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что негативная ценовая динамика на рынке рублевого госдолга сформировалась еще 22 октября, когда по итогам очередного заседания Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов (до 7,5% годовых), что оказалось "жестче" ожиданий большинства аналитиков, и были даны сигналы о возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях для сдерживания растущей инфляции. В целом итоги данного заседания оказались выдержаны в более "ястребиных" тонах, нежели прогнозировали участники рынка.

Таким образом, вот уже более недели на рынке ОФЗ отмечается устойчивый рост доходностей, которые теперь начинают учитывать более высокий уровень ключевой ставки ЦБ в краткосрочном периоде и на среднесрочную перспективу. К тому же публикация последних данных по инфляции в России пока подтверждает факт растущих проинфляционных рисков.

Кроме того, дополнительным фактором в пользу отмены первичных аукционов 3 ноября мог стать объявленный в конце октября в России период "нерабочих дней" вплоть до 7 ноября включительно, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА.