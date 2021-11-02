"Ростелеком" выставил на продажу свою армянскую "дочку" GNC-Alfa

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" выставило на продажу армянского телеком-оператора GNC-Alfa, заявили "Интерфаксу" в российской компании.

О том, что GNC-Alfa выставлен на продажу, ранее сообщили СМИ со ссылкой на Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении.

"Актив выставлен на продажу. О том, что рассматривается возможность продажи армянской "дочки", компания сообщала еще несколько лет назад", - сказали в "Ростелекоме".

В начале 2018 года глава "Ростелекома" Михаил Осеевский не исключил продажи GNC-Alfa. Он отмечал тогда, что "межстрановая синергия не очевидна", поэтому оператор думает о том, как организовать работу там наиболее эффективно.

Вероятным покупателем GNC-Alfa является компания "Электрические сети Армении".

"Комиссия (по регулированию общественных услуг Армении - ИФ) обсудит сделку с компетентными органами. По результатам обсуждений в установленные законом сроки будет принято решение, состоится сделка или нет. Потенциальный покупатель - компания "Электрические сети Армении", которая хочет приобрести акции через Molitro Holdings Limited", - заявила пресс-секретарь комиссии Лиана Азизян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

"Электрические сети Армении" - монополист по распределению электроэнергии в Армении, входит в ГК "Ташир" российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

В 2019 году "Ростелеком" консолидировал 100% GNC-Alfa, выкупив 25,02% актива за 507 млн рублей у миноритарных акционеров. Тем самым "Ростелеком" исполнил опцион, заключенный при покупке 75% акций GNC-Alfa в 2012 году. За 75% GNC-Alfa "Ростелеком" заплатил в 2012 году $22,5 млн.

GNC-Alfa (ЗАО "Джиэнси-Альфа") является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в Армении, предоставляющим услуги широкополосного доступа в интернет, Смарт IP-TV и фиксированной телефонии для частных лиц и корпоративных клиентов. После вхождения "Ростелекома" в капитал GNC в ряде городов была внедрена технология GPON.