"Ростелеком" планирует продать армянскую "дочку" GNC-Alfa за $25 млн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Ростелеком" продолжает поиски покупателя принадлежащего ему армянского телеком-оператора GNC-Alfa, рассчитывает продать актив за $25 млн, сообщил президент российской компании Михаил Осеевский.

"Ростелеком" в начале ноября выставил на продажу армянского телеком-оператора.

"Мы находимся в состоянии непрерывного поиска покупателя. (Стоимость сделки - ИФ) все время около 25 миллионов долларов", - сказал Осеевский.

По словам топ-менеджера, сейчас на актив есть один претендент, но он не уточнил, кто именно.

Ранее армянские СМИ со ссылкой на Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении писали, что потенциальный покупатель - компания "Электрические сети Армении" (ЭСА), которая хочет приобрести акции через Molitro Holdings Limited. По данным СМИ, ЭСА является монополистом по распределению электроэнергии в Армении и принадлежит группе "Ташир", за которой стоит проживающий в России бизнесмен Самвел Карапетян.

Осеевский еще в начале 2018 года не исключил продажи GNC-Alfa. Он отмечал тогда, что "межстрановая синергия не очевидна", поэтому оператор думает о том, как организовать работу там наиболее эффективно.

В 2019 году "Ростелеком" консолидировал 100% GNC-Alfa, выкупив 25,02% актива за 507 млн рублей у миноритарных акционеров. Тем самым "Ростелеком" исполнил опцион, заключенный при покупке 75% акций GNC-Alfa в 2012 году. За 75% GNC-Alfa "Ростелеком" заплатил в 2012 году $22,5 млн.

GNC-Alfa (ЗАО "Джиэнси-Альфа") является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в Армении, предоставляющим услуги широкополосного доступа в интернет, Смарт IP-TV и фиксированной телефонии для частных лиц и корпоративных клиентов. После вхождения "Ростелекома" в капитал GNC в ряде городов была внедрена технология GPON.