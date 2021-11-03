Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил нисходящий импульс на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (Brent опустилась ниже $84 за баррель), инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федрезерва США, который может объявить о начале сокращения мер стимулирования; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,5% во главе с бумагами ВТБ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4188,92 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1840,79 пункта (-0,5%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 71,68 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "ММК" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%).

аПодорожали расписки TCS Group (+0,7%), акции UC Rusal (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Московской Биржи" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

ПАО "Мосэнерго" (-0,1%) в III квартале получило чистый убыток по МСФО в размере 1,73 млрд руб. против 1,25 млрд руб. годом ранее. Однако за 9 месяцев компания получила чистую прибыль в размере 7,34 млрд руб. против прибыли в 5,34 млрд руб. годом ранее.

Совет директоров ПАО "Русская аквакультура" (-0,6%, до 547 рублей) рекомендовал по результатам 9 месяцев 2021 года выплатить дивиденды в размере 4 рубля на акцию, с отсечкой реестра под выплаты 20 декабря. Общая сумма дивидендов может составить 351,5 млн рублей, говорится в сообщении компании.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, коррекционный настрой участников рынка в среду может усилиться.

В среду завершается двухдневное заседание ФРС, по итогам которого регулятор анонсирует дальнейшие шаги по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС озвучит условия по сворачиванию программы выкупа активов, а также даст ориентиры по срокам повышения ключевой ставки в следующем году в рамках борьбы с инфляцией. Вероятно, рынки в среду будут волатильны - как перед заседанием ФРС, так и после.

Снижение цен на нефть может усилить коррекционный настрой участников российского рынка, в результате индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 4150 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный, рынки готовятся к решению ФРС, хотя сюрпризов никто не ожидает.

Нефть в "минусе" на фоне роста запасов в США. Промышленные металлы немного дорожают, снимая сильную перепроданность. Вероятно, что российский рынок акций покажет утром неуверенность, а в течение дня может попытаться подрасти. Рубль демонстрирует относительно высокую сопротивляемость внешнему давлению на фоне перспектив увеличения своей доходности.

В России днем Минфин РФ сообщит о планах валютных операций в рамках бюджетного правила. Вечером поступит статистика по инфляции, которая ожидается на уровне 8,0%. Отчетность по МСФО опубликует "Юнипро".

Ожидания по решению Федрезерва США давно сформированы и не станут неожиданностью. Более того, в ФРС постоянно подчеркивают, что до момента повышения ставки еще очень далеко, а сокращение покупки облигаций вряд ли переломит растущую тенденцию на рынке. Впрочем, рынок допускает первое повышение ставки в середине 2022 года - почти сразу после завершения программы покупки облигаций, отмечает Кочетков.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,3-0,4%, индикаторы S&P 500 (+0,4%) и Dow Jones (+0,4%) вновь закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимистичных финрезультатов компаний за третий квартал.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Инвесторы ждут подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Эксперты полагают, что ФРС начнет постепенно сворачивать программу выкупа активов на фоне усилившейся инфляции, пишет MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в октябре составил 53,8 пункта, в то время, как в сентябре он был на уровне 53,4 пункта. Официальный PMI в сфере услуг, рассчитываемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) и опубликованный ранее, составил 52,4 пункта, что оказалось меньше сентябрьского уровня в 53,2 пункта.

В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в индекс ГСУ.

Нефть утром в среду снижается на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США по итогам шестой недели подряд, а также в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $83,85 за баррель (-1% и -$0,01 во вторник), декабрьская цена WTI - $82,7 за баррель (-1,4% и -0,2% накануне).

По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. При этом резервы бензина снизились на 552 тыс. баррелей, а дистиллятов - увеличились на 573 тыс. баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 882 тыс. баррелей.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду в 17:30 по московскому времени. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение резервов нефти на 300 тыс. баррелей, а также снижение запасов бензина на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.