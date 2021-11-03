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ГТЛК передала норвежской компании в лизинг первый из 4 круизных лайнеров

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) поставила в лизинг Havila Kystruten AS (Норвегия) круизный паром Havila Capella, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) и электроэнергии, сообщила ГТЛК.

"Всего Havila строит 4 идентичных парома: два финансирует GTLK Asia ("дочка" ГТЛК), строительство еще двух финансирует GTLK Europe DAC", - отмечается в сообщении ГТЛК.

"GTLK Asia инвестировала 171 млн евро в строительство двух судов на верфи в Турции. Два судна, профинансированные GTLK Europe, также строятся в Турции", - говорится в сообщении.

Первый рейс Havila Capella запланирован на декабрь 2021 года. Поставка второго строящегося в Турции парома Havila Castor лизингополучателю произойдет до конца 2021 года. Поставку всех судов в серии планируется завершить к летнему сезону 2022 года.

Паромы будут использоваться Havila Kystruten на прибрежном маршруте Берген-Киркенес-Берген в течение как минимум 10 лет по соглашению с министерством транспорта Норвегии.

"Все суда оснащены гибридными двигателями, работающими на СПГ и аккумуляторных батареях, что значительно снижает уровень выбросов. При этом аккумуляторы способны обеспечить автономное плавание в течение 4 часов. На сегодняшний день это самые экологичные круизные суда в мире. Например, используемая технология позволяет сократить выбросы оксидов азота на 90%. Они также смогут в перспективе использовать водородное топливо", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ГТЛК рассчитывала поставить в лизинг норвежской компании 2 круизных лайнера, построенных на турецкой верфи Tersan Tersanecilik San. Ve Tic A.S. за 171 млн евро. Позже стало известно о планах передачи в лизинг Havila Kystruten AS еще двух круизных лайнеров.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляет Минтранс. GTLK Asia зарегистрирована в Гонконге в 2018 году. Компания является частью зарубежной лизинговой платформы GTLK Global Business, созданной ГТЛК для экспорта финансовых, лизинговых услуг. Флот GTLK Global по состоянию на 1 октября 2021 года составлял 37 судов.

ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания Havila Kystruten AS Havila Capella Норвегия

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